"Відлякують росіян своєю присутністю": "Мілітарний" підсумував роботу F-16 з моменту отримання їх ЗСУ

Український винищувач F-16 вперше у світі за один бойовий виліт збив одразу шість російських крилатих ракет.

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Перші багатоцільові винищувачі F-16 Україна отримала на початку серпня 2024 року. За цей період вони стали грозою для ЗС РФ на фронті і прикриттям для мирних міст України і цивільних громадян. "Мілітарний" підсумував, як застосовувалися винищувачі F-16 з моменту їхнього отримання Україною.

В Україну надійшли європейські F-16, які пройшли модернізацію MLU. Майже всі ці літаки були модернізовані до версії M6.5 tape. Але попри це, вони всі перебувають приблизно на одному технічному рівні та ступені зношеності.

Українські F-16 можуть використовувати найновіші версії ракет AIM-9, AIM-120, високоточні авіабомби, зокрема плануючі SDB та JDAM-ER. Окрім того, при проходженні модернізації у 90-х роках літаки пройшли капітальний ремонт планера, що продовжило термін їхньої служби, отримали новий (на той час), потужніший двигун PW-100-220E та модернізований радар, який, однак, натепер уже морально та фізично застарів.

Фото: Голос Америки

Уперше про застосування F-16 було повідомлено наприкінці серпня 2024 року. Тоді їх залучили до відбиття масованого ракетно-дронового удару.

"Під час повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога", – повідомили тоді у Генштабі.

Однак тоді під час відбиття російської атаки один із літаків зазнав авіакатастрофи, в якій, на жаль, загинув військовий льотчик Олексій Месь із позивним "Мунфіш".

Після цього не раз повідомляли про застосування цих літаків як ППО.

Вперше у світі за один бойовий виліт збив 6 ракет

Зокрема, у грудні 2024 року український винищувач F-16 вперше у світі за один бойовий виліт збив одразу шість російських крилатих ракет.

Тоді під крилами українського F-16 було лише 4 авіаційні ракети класу "повітря-повітря" — 2 середнього та 2 ближнього радіуса дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися майже до 2 миль, щоб застосувати ракети малого радіуса дії.

"Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди: отже ракети мають власний РЕБ — так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл в F-16 досить потужний: якщо ціль уже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не подінеться з радара бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і влучив — обидві цілі знищено!", – розповів льотчик.

Фото: Sky News

Після використання решти ракет для збиття ще двох цілей на курс українського F-16 вийшла ще одна російська крилата ракета, яка рухалася в напрямку столиці. Льотчик вирішив ризикнути і використати для збиття бортову авіаційну гармату.

"Спочатку шукав ціль внизу – нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати – і вибух, потім ще один! Повторна детонація, подумав я, – але, як виявилося за результатами об’єктивного контролю, – ракет було дві! Летіли етажеркою: поруч одна від одної", – розповів пілот F-16.

Використовують як засоби ППО, так і для ударів по наземних цілях

Окрім того, на початку березня 2025 року Повітряні сили опублікували відео, на якому F-16 був озброєний одразу чотирма ракетами AIM-9L/M. Конфігурація озброєння дозволяє припустити, що літак перебував на чергуванні та мав перехоплювати ударні БПЛА. Старіші версії ракет AIM-9L/M цілком достатні для перехоплення БПЛА та крилатих ракет. У той час як новішу версію AIM-9X та ракети середньої дальності AIM-120 окрім F-16 також використовують зенітні ракетні комплекси ЗРК NASAMS.

У лютому 2025 року з’явилося інформація, що окрім функцій ППО, ці літаки також почали використовувати для завдавання ударів по наземних цілях, зокрема, американськими високоточними бомбами GВU-39 вагою 130 кілограмів та діаметром близько 190 мм і довжину близько 1,8 м. Максимальна дальність польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти. Попри невелику масу ці авіабомби виявилися дуже високоточним засобом ураження, а використання відразу 8 бомб з одного літака дає можливість під час одного пуску скерувати бомби відразу на декілька цілей.

Фото: Голос Америки

Також у лютому 2025 розу з’явилося фото та відео винищувача з сучасними ракетами AIM-120C та AIM-9X. Під крилами тоді експерти розгледіли 3 підвісні паливні баки загальною місткістю 3940 літрів авіаційного палива, що вказувало на те, що літак мав здійснити політ на далеку відстань.

"Ці ознаки дають можливість припустити, що літак виконував завдання з прикриття ударної групи. Тобто захищав українську авіацію, що завдавала ударів по наземних цілях, від російських винищувачів. При цьому не просто відлякував росіян своєю присутністю, а й здійснив пуск ракети AIM-120C по повітряній цілі", — пише Militarnyі.

Окрім того, російські авіаційні військкори почали скаржитися , що українські F-16 атакували російські ударні групи бомбардувальників Су-34, які завдають ударів бомбами, оснащеними комплектами планування УМПК.

"Поодинокі спроби F-16 Повітряних сил України атакувати наші ударні групи останні кілька днів перейшли, можна сказати, у звичайну справу. Атакують на граничних швидкостях у передню півсферу з висот 6-8 км і йдуть у лоба на відстань близько ста кілометрів у далекий повітряний бій".

На основі цього експерти припустили отримані Україною F-16 пройшли якусь модернізацію перед передачею ЗСУ, оскільки застарілі радари AN/APG-66V2 не дозволяють ефективно працювати по ворожих винищувачах на таких відстанях.

Фото: Голос Америки

Між тим, Україна продовжує шукати шляхи для модернізації літаків. Як повідомила народна депутатка Олександра Устінова, голова ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану, українські представники включно з міністерством оборони активно обговорюють модернізацію запланованих до передачі винищувачів із міжнародними партнерами.

"Ми домовляємося про модернізацію тих F-16, які нам пообіцяли надати. Тому що нам потрібні потужніші радари та кращі ракети на них. Просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу", – заявила нардепка.

Нагадаємо, що західні аналітики припустили, що українське командування зробило ставку не на повітряні дуелі з винищувачами ВКС РФ, а на точкове застосування авіації. У таких умовах F-16 доводиться виконувати багатовекторні завдання за обмеженого парку літаків.

4 березня пілот ЗСУ вперше показав вид із кабіни винищувача F-16 під час польоту над українськими землями. Він подякував народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні та можливість захищати український народ від агресії Росії.