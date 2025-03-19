"Отпугивают россиян своим присутствием": "Милитарный" подытожил работу F-16 с момента получения их ВСУ

Украинский истребитель F-16 впервые в мире за один боевой вылет сбил сразу шесть российских крылатых ракет.

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Первые многоцелевые истребители F-16 Украина получила в начале августа 2024 года. За этот период они стали грозой для ВС РФ на фронте и прикрытием для мирных городов Украины и гражданских граждан. "Милитарный" подытожил, как применялись истребители F-16 с момента их получения Украиной.

В Украину поступили европейские F-16, которые прошли модернизацию MLU. Почти все эти самолеты были модернизированы до версии M6.5 tape. Но несмотря на это, они все находятся примерно на одном техническом уровне и степени изношенности.

Украинские F-16 могут использовать новейшие версии ракет AIM-9, AIM-120, высокоточные авиабомбы, в частности планирующие SDB и JDAM-ER. Кроме того, при прохождении модернизации в 90-х годах самолеты прошли капитальный ремонт планера, что продлило срок их службы, получили новый (на то время), более мощный двигатель PW-100-220E и модернизированный радар, который, однако, на данный момент уже морально и физически устарел.

Фото: Голос Америки

Впервые о применении F-16 было сообщено в конце августа 2024 года. Тогда их привлекли к отражению массированного ракетно-дронового удара.

"Во время воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага", — сообщили тогда в Генштабе.

Однако тогда во время отражения российской атаки один из самолетов потерпел авиакатастрофу, в которой, к сожалению, погиб военный летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

После этого не раз сообщали о применении этих самолетов в качестве ПВО.

Впервые в мире за один боевой вылет сбил 6 ракет

В частности, в декабре 2024 года украинский истребитель F-16 впервые в мире за один боевой вылет сбил сразу шесть российских крылатых ракет.

Тогда под крыльями украинского F-16 было всего 4 авиационные ракеты класса "воздух-воздух" — 2 среднего и 2 ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться почти до 2 миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия: значит ракеты имеют собственный РЭБ — так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-16 достаточно мощный: если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и попал — обе цели уничтожены!", — рассказал летчик.

Фото: Sky News

После использования оставшихся ракет для сбивания еще двух целей на курс украинского F-16 вышла еще одна российская крылатая ракета, которая двигалась в направлении столицы. Летчик решил рискнуть и использовать для сбивания бортовую авиационную пушку.

"Сначала искал цель внизу — ничего. Потом набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки — и взрыв, потом еще один! Повторная детонация, подумал я, — но, как оказалось по результатам объективного контроля, — ракет было две! Летели этажеркой: рядом друг от друга", — рассказал пилот F-16.

Используют как средства ПВО, так и для ударов по наземным целям

Кроме того, в начале марта 2025 года Воздушные силы опубликовали видео, на котором F-16 был вооружен сразу четырьмя ракетами AIM-9L/M. Конфигурация вооружения позволяет предположить, что самолет находился на дежурстве и должен был перехватывать ударные БПЛА. Старые версии ракет AIM-9L/M вполне достаточны для перехвата БПЛА и крылатых ракет. В то время как более новую версию AIM-9X и ракеты средней дальности AIM-120 кроме F-16 также используют зенитные ракетные комплексы ЗРК NASAMS.

В феврале 2025 года появилась информация, что кроме функций ПВО, эти самолеты также начали использовать для нанесения ударов по наземным целям, в частности, американскими высокоточными бомбами GВU-39 весом 130 килограммов и диаметром около 190 мм и длиной около 1,8 м. Максимальная дальность полета до 110 км при условии сброса с большой высоты. Несмотря на небольшую массу эти авиабомбы оказались очень высокоточным средством поражения, а использование сразу 8 бомб с одного самолета дает возможность во время одного пуска направить бомбы сразу на несколько целей.

Фото: Голос Америки

Также в феврале 2025 года появилось фото и видео истребителя с современными ракетами AIM-120C и AIM-9X. Под крыльями тогда эксперты разглядели 3 подвесные топливные баки общей вместимостью 3940 литров авиационного топлива, что указывало на то, что самолет должен был совершить полет на дальнее расстояние.

"Эти признаки дают возможность предположить, что самолет выполнял задачи по прикрытию ударной группы. То есть защищал украинскую авиацию, наносившую удары по наземным целям, от российских истребителей. При этом не просто отпугивал россиян своим присутствием, но и осуществил пуск ракеты AIM-120C по воздушной цели", — пишет Militarnyi.

Кроме того, российские авиационные войска начали жаловаться что украинские F-16 атаковали российские ударные группы бомбардировщиков Су-34, которые наносят удары бомбами, оснащенными комплектами планирования УМПК.

"Единичные попытки F-16 Воздушных сил Украины атаковать наши ударные группы последние несколько дней перешли, можно сказать, в обычное дело. Атакуют на предельных скоростях в переднюю полусферу с высот 6-8 км и уходят в лоб на расстояние около ста километров в дальний воздушный бой".

На основе этого эксперты предположили полученные Украиной F-16 прошли некую модернизацию перед передачей ВСУ, поскольку устаревшие радары AN/APG-66V2 не позволяют эффективно работать по вражеским истребителям на таких расстояниях.

Фото: Голос Америки

Между тем, Украина продолжает искать пути для модернизации самолетов. Как сообщила народный депутат Александра Устинова, председатель ВСК по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения, украинские представители включая министерство обороны активно обсуждают модернизацию запланированных к передаче истребителей с международными партнерами.

"Мы договариваемся о модернизации тех F-16, которые нам пообещали предоставить. Потому что нам нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них. Просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах — это не имеет смысла", — заявила нардеп.

Напомним, что западные аналитики предположили, что украинское командование сделало ставку не на воздушные дуэли с истребителями ВКС РФ, а на точечное применение авиации. В таких условиях F-16 приходится выполнять многовекторные задачи при ограниченном парке самолетов.

4 марта пилот ВСУ впервые показал вид из кабины истребителя F-16 во время полета над украинскими землями. Он поблагодарил народ Соединенных Штатов Америки за военную помощь Украине и возможность защищать украинский народ от агрессии России.