Прикрывал F-16 и бросал бомбы: в РФ заявили о боях с ВСУ на Белгородщине и эвакуации населения

Российские СМИ пишут, что пограничные укрепления украинские бойцы прорвали со второго раза и пробили один проход в "зубах дракона". Также на территорию РФ зашла колонна техники с пехотой.

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В России запаниковали из-за того, что на территорию Белгородской области зашли бойцы ВСУ. Они якобы заехали колонной техники и с использованием разминирующих машин. Об этом пишет медиа Mash.

"ВСУ попытались зайти в Демидовку Белгородской области из села Большой Прикол. Местных эвакуируют из Краснояружского района после двух попыток вторжения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы наступали колонной из 8 единиц техники, 5 единиц — бронированная. Также сообщается, что было около 60 военнослужащих. Они двигались в направлении Демидовки, Граффивки и Прилесья и якобы обстреливали российские населенные пункты из ракет.

"F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал бомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход в зубах дракона — ценой потери инженерной машины. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов в сторону. В проход ВСУ бросили танки и бронемашины с пехотой", — пишет издание.

Mash пишет, что людей могут вывезти в Белгород, Старый Оскол и Губкин когда утихнет опасность ракетного обстрела.

Отмечается, что ВСУ отступили к селу Марьино до госграницы.

Между тем в ВСУ сообщили, что в Сумскую область пыталась зайти российская ДРГ. Бойцы Сил обороны дали бой и вытеснили россиян на территорию РФ.

Также 18 декабря депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские оккупанты зашли вглубь территории Курской области.