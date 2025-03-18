Российская ДРГ пыталась зайти из Белгородщины, но ВСУ сами зашли на территорию РФ, — боец

Российские военные сообщают, что ВСУ заехали колонной танков, перед которыми проехала разминировочная техника и убрала "зубы дракона".

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На украинско-российской границе с Белгородской областью произошла необычная ситуация. ВСУ, уничтожая российских диверсантов, вытеснили их аж на территорию Белгородской области. В РФ заявили о прорыве границы, но украинские защитники это отрицают. Что на самом деле произошло, рассказал в своем телеграм-канале "Бахмутский Демон" боец Сил обороны.

"Российская ДРГ со стороны Белгорода пыталась зайти. В ответ получили п**ды и наши зашли на территорию Белгородщины, но о прорыве границы РФ пока речь не идет, там все не так как подают российские военные", — написал "Бахмутский Демон".

Между тем российские войскькори сообщают о боях на территории Белгородской области.

"Бронегруппа противника атакует, пытается прорваться к Демидовке (около 1,5 км от границы)", — написал российский военкор Юрий Котенок.

Ранее он сообщил, что ему поступила информация, что Силы обороны накапливают силы в районе населенных пунктов Харьков и Золочев.

В Z-телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны" сообщают, о колонне танков ВСУ, которая зашла на территорию Белгородской области.

"Танки врага пытаются прорваться к белгородской Демидовке, идет бой на границе. Сначала противник из Сумской области пустил 2 ИМР для проделывания прохода в минных полях и линии "зубов дракона" и смог это частично сделать. После уничтожения нашими войсками машин разграждения ВСУ направили танковую группу в направлении пограничной Демидовки", — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 марта депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВС РФ зашли вглубь территории Сумской области.

Также 18 марта сообщалось, что ВСУ вытеснили россиян из Фиголевки на Харьковщине, те пробуют восстановить утраченные позиции