По мнению депутата, ВС РФ пытаются сейчас захватить ту территорию обороны, которой не руководит командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий.

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Российские оккупанты зашли в глубь территории Сумской области. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области. Могут быть негативные новости из Запорожской области", — написала она.

По ее мнению, ВС РФ пытаются сейчас захватить ту территорию обороны, которой не руководит командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

"Если коротко, россияне пытаются сейчас "грести" все, что не является полосой фронта под командованием Драпатого, который вынужденно, учитывая другие подходы к управлению и организации боя, оказался в оппозиции к главкому, смог реорганизовать оборону и, наконец, дать системный отпор москалям в Донецкой и Харьковской областях", — написала депутат.

В событиях на Сумщине депутат традиционно обвинила главкома ВСУ Александра Сырского.

Напомним, что военные ВСУ отступали с боями в Курской области, находясь под массированными атаками FPV-дронов ВС РФ. Вражеские БпЛА неустанно следили за дорогой, которая направляется из Суджи в Сумы, и попадали в технику, которая везла людей или боеприпасы.

17 марта Безуглая заявила, что отступление украинских войск с Курщины не было запланировано и военнослужащие не получают приказов о выходе.