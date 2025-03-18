Прикривав F-16 і кидав бомби: в РФ заявили про бої із ЗСУ на Бєлгородщині і евакуацію населення

Російські ЗМІ пишуть, що прикордонні укріплення українські бійці прорвали з другого разу і пробили один прохід у "зубах дракона". Також на територію РФ зайшла колона техніки з піхотою.

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В Росії запанікували через те, що на територію Бєлгородської області зайшли бійці ЗСУ. Вони нібито заїхали колоною техніки і з використанням розміновувальних машин. Про це пише медіа Mash.

"ЗСУ спробували зайти до Демидівки Бєлгородської області із села Великий Прикол. Місцевих евакуюють із Красноярузького району після двох спроб вторгнення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українці наступали колоною із 8 одиниць техніки, 5 одиниць — броньована. Також повідомляється, що було близько 60 військовослужбовців. Вони рухалися у напрямку Демидівки, Графівки та Прилісся та нібито обстрілювали російські населені пункти з ракет.

"F-16 прикривав ЗСУ з боку Сумської області та кидав бомби GBU-39. Прикордонні укріплення прорвали з другого разу і пробили один прохід у зубах дракона — ціною втрати інженерної машини. Німецька машина Wisent 1MC зрушила кілька протитанкових надолбів убік. У прохід ЗСУ кинули танки та бронемашини з піхотою", — пише видання.

Mash пише, що людей можуть вивезти до Бєлгорода, Старого Осколу та Губкіна коли вщухне небезпека ракетного обстрілу.

Зазначається, що ЗСУ відступили до села Мар'їно до держкордону.

Між тим в ЗСУ повідомили, що в Сумську область намагалася зайти російська ДРГ. Бійці Сил оборони дали бій і витіснили росіян на територію РФ.

Також 18 грудня депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що російські окупанти зайшли вглиб території Курської області.