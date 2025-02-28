Украинские F-16 оснащены спецсредствами защиты от российских радаров ПВО, — Forbes

Некоторые из украинских F-16 оснащены вооружением для патрулирования в целях ПВО — парами ракет AIM-9 с инфракрасным наведением и ракетами AIM-120 с радиолокационным наведением. А также тремя сбрасываемыми баками дополнительного топлива под крыльями и фюзеляжем.

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Истребители Lockheed Martin F-16 украинских ВС с лучшими из имеющихся ракет класса "воздух-воздух", высокоточными бомбами и радарными глушителями все чаще атакуют российские войска на передовой. Об этом пишет Forbes.

В сети появляется все больше фотографий и видео, на которых запечатлены европейские F-16, проносящиеся над Украиной, включая самую опасную восточную часть страны. Некоторые из них оснащены вооружением для патрулирования в целях ПВО — парами ракет AIM-9 с инфракрасным наведением и ракетами AIM-120 с радиолокационным наведением, а также тремя сбрасываемыми баками дополнительного топлива под крыльями и фюзеляжем.

У других есть оборудование для более рискованных бомбардировочных рейдов: два пилона, на которых установлены восемь бомб малого диаметра, а также центральный контейнер радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, все это дополняет четыре ракеты класса "воздух-воздух" и два сбрасываемых бака.

Последняя комплектация позволяет одноместным сверхзвуковым F-16 поражать российские цели в воздухе и на земле на расстоянии десятков километров, а также обнаруживать и глушить радары РФ и батареи ракет класса "земля-воздух".

"Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", — отметила проукраинская аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Блок радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131 — это новая и критически важная возможность для украинских ВС, которые вступили в полномасштабную войну в феврале 2022 года без существенных воздушных глушителей, из-за чего Украина теряла самолеты на раннем этапе. Многие были потеряны в первые недели полномасштабного вторжения.

85 истребителей F-16, которые Украина получает из Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии, намного лучше оснащены, чем довоенные силы, состоявшие преимущественно из бывших советских истребителей МиГ и Су. В дополнение к блокам радиоэлектронного подавления AN/ALQ-131, которые изначально были запрограммированы группой специалистов ВВС США, F-16 могут нести интегрированную систему распределения Pylon и интегрированные системы электронного боя Pylon: PIDS и ECIPS.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и тепловые ловушки, чтобы обмануть приближающиеся зенитные ракеты с радиолокационным и инфракрасным наведением. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняющую активные отражатели и ловушки, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетах AN/AAR-60 для запуска пассивной защиты.

Все эти защитные системы не делают F-16 неуязвимыми. Украинские ВС уже потеряли один F-16 из примерно 16 единиц, которые получили от Дании и Нидерландов. Самолет разбился при загадочных обстоятельствах во время патрулирования в целях ПВО в августе, тогда погиб известный пилот Алексей "Мунфиш" Месь.

Но система AN/ALQ-131 может предоставить возможности для превосходства в воздухе, чтобы достигнуть цели, которая имеет стратегическое значение, — объяснил представитель ВВС США.

Однако такая возможность для самозащиты может и не сохраниться. Неясно, в какой степени Воздушные силы Украины продолжат полагаться на американцев в программировании модулей AN/ALQ-131. Если Украине для этого все еще нужны американцы, тогда возможность адаптировать модули ECM может быть потеряна, поскольку США при президенте Дональде Трампе все больше сближаются с Россией.

Напомним, что аналитики объяснили, утратила ли Россия преимущество по части КАБов на поле боя.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ заявили, что если Трампу нужны полезные ископаемые, ему следует предоставить Украине истребители F-35.