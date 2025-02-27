"Россия утратила преимущество КАБов на поле боя": аналитики объяснили, так ли это

По словам журналистов, наиболее эффективное средство против ФАБ с УМПК — это все же уничтожение самих носителей и желательно еще до их поднятия в атмосферу.

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Западные СМИ писали, что РФ утратила преимущество по части корректируемых бомб по всей линии фронта. Об этом пишет портал Militarnyi, упоминая о материале в издании Forbes и посте российского пропагандиста Ильи Туманова (Fighterbomber).

Массовая угроза ФАБ появилась в начале 2023 года, уже к концу года они стали значительной проблемой для украинских защитников. Все начиналось с превращения в планирующие авиабомбы ФАБов калибром 250 и 500-кг. На сегодня уже оборудовали модулями полуторатонных ФАБ-1500 и даже ФАБ-3000, но их применяют не столь широко. Это аналог американских JDAM.

JDAM

Одним из способов противодействия были попытки сбивать ФАБы с УМПК с помощью зенитных ракетных комплексов, но из-за массовости самих пусков этот способ противодействия весьма ограничен из-за дороговизны зенитных ракет.

В начале февраля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии заявил, что в четверг 6 февраля противовоздушная оборона сбила в пригороде Запорожья управляемую авиационную бомбу. Он добавил, что это был не первый случай.

Су-34 с авиабомбами и УМПК Фото: Минобороны РФ

Перед этим в соцсетях со ссылкой на неназванные источники стали появляться сообщениями о сбитом накануне российском КАБе в Запорожье с помощью "экспериментального оружия".

25 февраля 2025 года о проблеме с применением ФАБов с УМПК заговорил один из рупоров российской пропаганды Илья Туманов (Fighterbomber). Он признал эффективность украинских средств РЭБ, которые в разы снизили эффективность и без того не слишком точных ФАБов с УМПК.

"Может понадобиться восемь или даже 16 планирующих бомб, чтобы надежно поразить одну цель", – указал Туманов.

То есть на удаленности от нескольких десятков километров удалось не только отвлечь их вектор, но и направить на безлюдную территорию бывшего Каховского водохранилища. Но одна из причин, почему это удалось, в значительной удаленности от начальной цели и насыщенности средствами РЭБ на траектории полета. Обучение личного состава к работе на соответствующих средствах в противодействии этому типу угроз.

В случае когда цель непосредственно на линии боевого соприкосновения, как отмечали российские источники, здесь только увеличивается коэффициент вероятного попадания. Поэтому увеличением количества вылетов самолетов оккупанты все же могут достигать своих целей и сейчас. Еще вопрос в наличии соответствующих средств и специалистов на конкретном участке фронта для противодействия ФАБам с УМПК.

Можно ли сказать, что угроза ФАБ с УМПК миновала? Однозначно нет, и даже несмотря на заявления об уменьшении их эффективности не убирает эту угрозу с поля боя до конца. Также следует понимать, что с усложнением системы управления и добавлением таких элементов, как инерционная система наведения, управляющая средством поражения без спутниковой навигации, они смогут обходить системы РЭБ. Существуют и другие возможные технические варианты, когда потребуются новые решения в противодействии этим угрозам.

Уничтоженный российский бомбардировщик Су-34 на аэродроме Морозовск

Авторы публикации резюмируют, что наиболее эффективное средство против ФАБ с УМПК — это все же уничтожение самих носителей и желательно еще до их поднятия в атмосферу.

Напомним, что западные обозреватели отмечают, что КАБы бьют мимо цели, потому что резко потеряли эффективность.

Также сообщалось о том, как меняется тактика массированных ударов ВС РФ по Украине.