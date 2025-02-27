Отход от шаблонов: как меняется тактика массированных ударов ВС РФ по Украине

В начальной фазе большой войны российская армия запускала ракеты и дроны примитивным образом. Но россияне адаптировались — теперь они свободно меняют направления и высоту полета всех средств поражения.

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Российская армия меняет тактику массированных ударов по Украине и адаптируется к новым реалиям. Об этом сказал офицер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Денис Смажный в интервью "РБК-Украина".

В начальной фазе российского вторжения в Украину ракетные и дроновые атаки были довольно шаблонными. Далее ВС РФ начали адаптироваться и быстро учиться на своих ошибках, констатировал военный.

Россияне могут менять направления и высоту полета всех средств воздушного поражения. Меняется тактика применения баллистических ракет, в том числе из Северной Кореи, в комбинации с иранскими дронами.

"Тактика постоянно меняется, совершенствуется, синхронизируются удары. Этому надо противодействовать", — заметил Смажный.

Первые атаки, как говорит представитель командования Воздушных Сил, были по позициям зенитных ракетных подразделений, радиотехнических войск и по аэродромам.

"Именно из-за того, что они их атаковали, у них была иллюзия уничтожения всех этих средств", — заключил он.

Напомним, Россия собирается нарастить производство ракет в 2025 году. В планах у агрессора — изготовить более 750 "Искандеров" и более 560 крылатых ракет Х-101.

Западные аналитики просчитывали запасы вооружения в Европе. Оказалось, что у Франции ракет "воздух-воздух" хватит не более, чем на три дня я высокоинтенсивных боев.