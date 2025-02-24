Чем будет отбиваться Европа: Франция имеет запас ракет на несколько дней войны, — IFRI

Кроме проблем с запасами вооружения специалисты отметили уязвимость истребителей Rafale, которые в их нынешнем состоянии уступают более современным самолетам.

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На фоне опасений относительно возможного военного противостояния Европы и России, западные аналитики дали оценку запасам европейского вооружения. В частности французский институт международных отношений (IFRI) опубликовал доклад, в котором говорится о крайне низких запасах боеприпасов у Воздушно-космических сил Франции.

Аналитики института подсчитали, что количество управляемых ракет "воздух-воздух" позволяет вести боевые действия высокой интенсивности не более трех дней. В случае применения дальнобойных ракет Meteor их запас может быть исчерпан всего за сутки.

Ситуация с крылатыми ракетами также остается напряженной: после передачи SCALP-EG Украине их запасы не были восполнены. Аналогичная проблема наблюдается и с зенитными ракетами ASTER-30. В докладе также подчеркивается неспособность французской системы ПВО эффективно противостоять современным угрозам, включая массированные атаки ракет и дронов-камикадзе. Причиной этого называется малочисленность ЗРК, отсутствие эшелонированной защиты и дефицит зенитной артиллерии, включая ПЗРК.

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Недостаточность боеприпасов отмечается не только в авиации и ПВО, но и в артиллерии. На 2024 год французская оборонная промышленность способна производить лишь 20 000 155-мм снарядов в год — объем, который расходуется за 3–4 дня активных боевых действий в Украине.

Потенциал ВКС Франция к 2035 году Фото: Открытые источники

Проблемы французских ВКС

О критической ситуации во французских ВКС рассказали в интервью изданию Boulevard Voltaire два летчика воздушных сил, один из которых еще служит. По словам офицеров, авиация Франции практически утратили способность участвовать в высокоинтенсивных войнах в качестве полноценного коалиционного партнера. По мнению летчиков, кризис вызван отказом от развития критически важных возможностей, невыполненными обязательствами и общим снижением стандартов боевой готовности.

Летчики особо выделяют проблему истребителей Rafale, которые в их нынешнем состоянии уступают более современным самолетам. Так выполнение боевых задач против стелс-истребителей становится практически невозможным из-за ограничений бортовых сенсоров и систем обнаружения. В докладе также отмечается, что из-за недостатка боеприпасов и устаревания существующих запасов ситуация со временем будет только ухудшаться.

Еще в 2023 году доклад Сената Франции указывал на критическую нехватку боеприпасов, называя заявленные амбиции Министерства обороны "крайне неадекватными" требованиям боевых действий высокой интенсивности. IFRI подтверждает эти выводы, подчеркивая, что существующие запасы не соответствуют потребностям современной войны, а имеющиеся ракеты постепенно устаревают.

По мнению специалистов Института мировой экономики в Киле (IFW), критическую ситуацию с боеприпасами в Европе на фоне российско-украинской войны можно исправить наращиванием промышленных мощностей для производства оборонной продукции.

"Война России против Украины превратилась в войну закупок и производства оружия. Поэтому крайне важно наращивать промышленный потенциал для оборонного производства — особенно в Европе. Лучший способ сделать это — общеевропейское сотрудничество", — подчеркнуто в докладе IFW.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Франция изучает возможность разработки новой баллистической ракеты средней дальности, способной поражать цели на расстоянии свыше 1000 км. Это решение стало реакцией на использование Россией так называемой ракеты "Орешник".