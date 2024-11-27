Дотянуться до Москвы: Франция намерена создать ракету средней дальности в ответ на "Орешник"

Аналитики отмечают, что речь идет о малогабаритной ракете, дальность которой позволит уничтожать объекты глубоко на территории РФ. Однако французским инженерам придется создавать технологии практически с нуля.

Франция изучает возможность разработки новой баллистической ракеты средней дальности, способной поражать цели на расстоянии свыше 1000 км. Это решение стало реакцией на растущую роль баллистических ракет в современных конфликтах, в частности, на использование Россией так называемой ракеты "Орешник" для удара по Днепру. Об этом сообщает французское издание Challenges.

Проект находится на стадии обсуждения между генеральным директоратом вооружений (DGA) и командованием вооруженных сил. Ожидается, что ракета будет запускаться с наземной пусковой установки, обладать возможностью активного маневрирования на терминальной стадии полета и иметь средства прорыва систем противоракетной обороны.

Эти планы дополняют разработку крылатой ракеты наземного базирования с аналогичной дальностью Land Cruise Misael в рамках проекта ELSA. Франция рассматривает такую ракету как средство стратегического сдерживания, которое могло бы стать ответом на демонстрацию Россией баллистической ракеты средней дальности.

Разработка "с нуля"

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что рассматриваемая дальность ракеты — 1000 км — делает ее универсальной для применения в различных сценариях. При запуске с территории стран Балтии ракета может поражать объекты в Москве и Нижнем Новгороде. А использование с территории Польши также позволит достать до российской столицы.

При этом меньшая дальность по сравнению с межконтинентальными ракетами обеспечивает более компактные размеры, что снижает стоимость разработки и производства, а также позволяет увеличить количество боевых единиц.

Французский ракетный комплекс Pluton Фото: Defense Express

Однако между концепцией и реальным воплощением проекта предстоит пройти значительный путь. Дело в том, пишут эксперты, что Франция не разрабатывала баллистические комплексы наземного базирования со времен программы Pluton в 1960–1970-х годах, а это потребует создания множества технологий практически с нуля.

"Более того, в Европе просто нет других разработок, или тем более готовых баллистических ракет с дальностью более 300 км, все что есть — американские ATACMS", — подытожили обозреватели.

Важно

Украина сможет уничтожать "несбиваемые" российские ракеты "Кедр": как это возможно

Напомним, британское издание The Daily Mail 26 ноября сообщило, что новое "чудо-оружие" России, которым ударили по Днепру, нанесло незначительный ущерб. По мнению журналистов, после удара по заводу "Южмаш" цеха остались нетронутыми и ничего не "превратилось в пыль".