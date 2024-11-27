Дотягнутися до Москви: Франція має намір створити ракету середньої дальності у відповідь на "Орешник"

Аналітики зазначають, що йдеться про малогабаритну ракету, дальність якої дасть змогу знищувати об'єкти глибоко на території РФ. Однак французьким інженерам доведеться створювати технології практично з нуля.

Франція вивчає можливість розробки нової балістичної ракети середньої дальності, здатної уражати цілі на відстані понад 1000 км. Це рішення стало реакцією на зростаючу роль балістичних ракет у сучасних конфліктах, зокрема, на використання Росією так званої ракети "Орешник" для удару по Дніпру. Про це повідомляє французьке видання Challenges.

Проєкт перебуває на стадії обговорення між генеральним директоратом озброєнь (DGA) і командуванням збройних сил. Очікується, що ракету запускатимуть із наземної пускової установки, вона матиме можливість активного маневрування на термінальній стадії польоту і засоби прориву систем протиракетної оборони.

Ці плани доповнюють розробку крилатої ракети наземного базування з аналогічною дальністю Land Cruise Misael у межах проєкту ELSA. Франція розглядає таку ракету як засіб стратегічного стримування, який міг би стати відповіддю на демонстрацію Росією балістичної ракети середньої дальності.

Розробка "з нуля"

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що розглянута дальність ракети — 1000 км — робить її універсальною для застосування в різних сценаріях. При запуску з території країн Балтії ракета може вражати об'єкти в Москві та Нижньому Новгороді. А використання з території Польщі також дасть змогу дістати до російської столиці.

При цьому менша дальність порівняно з міжконтинентальними ракетами забезпечує більш компактні розміри, що знижує вартість розроблення і виробництва, а також дає змогу збільшити кількість бойових одиниць.

Французький ракетний комплекс Pluton Фото: Defense Express

Однак між концепцією і реальним втіленням проєкту належить пройти значний шлях. Річ у тім, пишуть експерти, що Франція не розробляла балістичні комплекси наземного базування з часів програми Pluton у 1960-1970-х роках, а це потребуватиме створення безлічі технологій практично з нуля.

"Ба більше, в Європі просто немає інших розробок, або тим більше готових балістичних ракет із дальністю понад 300 км, усе що є — американські ATACMS", — підсумували оглядачі.

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