Україна зможе знищувати "незбивані" російські ракети "Кедр": як це можливо

Українській ППО, вважають експерти, буде легше збити 6 різних бойових частин "Кедра", ніж цілісну ракету.

Російський балістичний ракетний комплекс "Кедр", хоч і є порівняно свіжою розробкою, проте зробленою на основі радянської техніки. І зараз протиповітряній обороні України може бути складно збивати подібні засоби ураження, пише NV.

Коли ракета набирає висоту, відбувається поділ блоків на 6 бойових частин. І найімовірнішим варіантом їхнього ураження, як зазначило джерело видання в секторі безпеки і оборони, може бути збиття якраз окремих блоків, а не цілісної ракети.

При цьому, як повідомило NV інше джерело у Збройних Силах, зараз Україна обговорює зі США можливість надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Може йтися як про модернізацію ЗРК Patriot, так і про отримання американської системи протиракетної оборони Aegis або THAAD.

Що таке Aegis

Aegis Combat System є американською програмою глобальної протиракетної оборони і призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності. На озброєнні стоять ракети-перехоплювачі SM-2 Block IV, які використовуються для знищення балістичних ракет в атмосфері на заключному етапі польоту, і ракети-перехоплювачі SM-3, що знищують цілі, які перебувають у середній частині польоту і летять за межами атмосфери. Перебуває в управлінні Військово-морського флоту.

Що таке THAAD

THAAD — протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Протиракета PAC-3 Missile Segment Enhancementd може перехоплювати цілі на висоті до 200 км за швидкості 3,5-4,8 км/сек. Коштує такий комплекс близько $3 млрд.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що росіяни створили свою експериментальну балістичну ракету середньої дальності на основі балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Також Фокус писав, що збивати РС-26 "Рубеж" зможуть тільки комплекси THAAD.

Раніше глава Кремля Володимир Путін заявляв, що для нової гіперзвукової високоточної зброї систем перехоплення у світі нібито не існує.