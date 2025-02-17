По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, если страна, находящаяся в состоянии войны, может производить быстрее, чем все остальные, это — проблема. Компании Dassault понадобятся "монументальные усилия", чтобы увеличить выпуск истребителей до 36 в год.

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Мюнхенская конференция по безопасности подчеркнула растущие разногласия между Вашингтоном и Брюсселем относительно того, как решать соответствующие вызовы. Менее заметными и, возможно, более актуальными были заявления о том, что Украина разрабатывает и производит оружие "быстрее и дешевле", чем любая другая страна в Европе. Об этом пишет портал 1945.

Европа должна увеличить производство вооружений, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

"У нас есть проблема, друзья, если страна, находящаяся в состоянии войны, может производить быстрее, чем все остальные из нас. Я не говорю, что мы находимся в состоянии войны, но мы больше не можем сказать, что мы находимся в состоянии мира. Поэтому нам нужно изменить наше мышление", — заявила она.

По словам журналистов, высокопоставленные должностные лица Пентагона десятилетиями пытались мотивировать на это европейцев. Среди таких был и Эндрю Маршалл, который в течение 42 лет возглавлял Главное управление военных оценок США до 2015 года.

"Европейцы по крайней мере последние двадцать лет отказываясь от самообороны", — отмечал он. Примером его резкой оценки может служить неуклонное снижение темпов производства некоторых из самых современных европейских систем вооружения, которые могут иметь решающее значение для победы в любой крупной конфронтации с Россией.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс упомянул об этом в своей речи, когда заявил, что и США, и Европа "не производят достаточно", и что Россия производит больше боеприпасов в течение трех месяцев, чем страны НАТО вместе взятые в течение года.

Закупки резко сократились из-за того, что западноевропейские страны НАТО не захотели противостоять "истинной опасности путинской России", отмечал Кейр Джайлз в книге "Кто защитит Европу?: Пробужденная Россия и спящий континент". Джайлз — ведущий аналитик по вопросам европейской обороны и России в Chatham House в Лондоне.

Истребители Dassault Rafale

Истребители Dassault Rafale Фото: X (Twitter)

Одна из крупнейших европейских стран-производителей вооружений — это Франция, и один из выдающихся продуктов — истребитель Dassault Aviation Rafale.

Самолет закупается для ВВС, ВМС США, также есть версии для авианосцев, экспортных заказов более 100. Вместе с тем темпы сборки в течение многих лет составляли в среднем всего 11,2 в год, отмечают авторы публикации Компания пыталась увеличить этот показатель в среднем на 3 в месяц в 2024 году и в дальнейшем на 36 в год. Для этого Dassault и ее основным партнерам понадобятся, по их словам, "монументальные усилия".

Напомним, что ВСУ обвинили в растрате дорогостоящего оружия, но эксперты не согласились.

Также сообщалось, что армия США строит новый патронный завод.