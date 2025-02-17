Кошмар для НАТО: Україна обходить Європу у виробництві зброї, — ЗМІ

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, якщо країна, що перебуває у стані війни, може виробляти швидше, ніж усі інші, це — проблема. Компанії Dassault знадобляться "монументальні зусилля", щоб збільшити випуск винищувачів до 36 на рік.

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Мюнхенська безпекова конференція підкреслила розбіжності між Вашингтоном і Брюсселем щодо того, як вирішувати відповідні виклики. Менш помітними й, можливо, більш актуальними були заяви про те, що Україна розробляє і виробляє зброю "швидше і дешевше", ніж будь-яка інша країна в Європі. Про це пише портал 1945.

Європа повинна збільшити виробництво озброєнь, заявила данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

"У нас є проблема, друзі, якщо країна, яка перебуває у стані війни, може виробляти швидше, ніж усі інші з нас. Я не кажу, що ми перебуваємо в стані війни, але ми більше не можемо сказати, що ми перебуваємо в стані миру. Тому нам потрібно змінити наше мислення", — заявила вона.

За словами журналістів, високопосадовці Пентагону десятиліттями намагалися мотивувати на це європейців. Серед таких був і Ендрю Маршалл, який протягом 42 років очолював Головне управління військових оцінок США до 2015 року.

"Європейці принаймні останні двадцять років відмовляються від самооборони", — зазначав він. Прикладом його різкої оцінки може слугувати неухильне зниження темпів виробництва деяких із найсучасніших європейських систем озброєння, які можуть мати вирішальне значення для перемоги в будь-якій великій конфронтації з Росією.

Віцепрезидент США Дж. Д. Венс згадав про це у своїй промові, коли заявив, що і США, і Європа "не виробляють достатньо", і що Росія виробляє більше боєприпасів протягом трьох місяців, ніж країни НАТО разом узяті протягом року.

Закупівлі різко скоротилися через те, що західноєвропейські країни НАТО не захотіли протистояти "істинній небезпеці путінської Росії", зазначав Кейр Джайлз у книзі "Хто захистить Європу?: Пробуджена Росія і сплячий континент". Джайлз — провідний аналітик з питань європейської оборони та Росії в Chatham House у Лондоні.

Винищувачі Dassault Rafale

Винищувачі Dassault Rafale Фото: X (Twitter)

Одна з найбільших європейських країн-виробників озброєнь — це Франція, і один із видатних продуктів — винищувач Dassault Aviation Rafale.

Літак закуповується для ВПС, ВМС США, також є версії для авіаносців, експортних замовлень понад 100. Водночас темпи складання протягом багатьох років становили в середньому лише 11,2 на рік, зазначають автори публікації Компанія намагалася збільшити цей показник у середньому на 3 на місяць у 2024 році та надалі на 36 на рік. Для цього Dassault та її основним партнерам знадобляться, за їхніми словами, "монументальні зусилля".

Нагадаємо, що ЗСУ звинуватили в розтраті дорогої зброї, але експерти не погодилися.

Також повідомлялося, що армія США будує новий патронний завод.