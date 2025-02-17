У публікації британської The Telegraph йдеться про те, що українські бійці нібито витрачають західні протитанкові комплекси "ніби це дешеві російські РПГ".

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У НАТО озвучили претензії до Збройних сил України щодо тактики ведення бойових дій. Українських військових звинувачують у неефективному використанні наданого озброєння і військової техніки, а також у відході від стандартів ведення війни в стилі Альянсу. Про це пише британське видання The Telegraph.

"Джерела в британському оборонному відомстві звинувачують армію Володимира Зеленського в марному витрачанні дорогої зброї та техніки", — йдеться в публікації.

Зокрема, йдеться про використання переносних протитанкових комплексів NLAW, які нібито витрачаються ЗСУ так, "ніби це дешеві російські РПГ". За даними джерел видання, українські військові можуть випускати одразу п'ять-шість таких ракет по одній цілі, що робить вартість залпу понад 120 тисяч євро.

Окремі претензії стосуються і протитанкових ракет Brimstone, поставлених Великою Британією. Українські бійці, за твердженням джерел The Telegraph, часто промахуються під час використання цих ракет через застарілі картографічні системи.

Крім того, британські військові нібито висловлюють стурбованість частими випадками залишення західного обладнання на полі бою. Автори статті стверджують, що російська армія захопила значну кількість протитанкових комплексів Javelin, вартість яких становить близько 100 тисяч євро. І в підсумку "у російської армії зараз, ймовірно, більше Javelin, ніж у британської".

Контраргументи експертів

Однак звинувачення в неефективному застосуванні західного озброєння викликають сумніви у низки експертів. Британський військовий аналітик Ніколас Драммонд назвав подібні твердження "безпідставною пропагандою", спрямованою на дискредитацію України й розкол у НАТО.

"Це повна нісенітниця. Очевидно, що Росія намагається створити правдоподібну історію, щоб дискредитувати Україну, розколоти НАТО і допомогти укласти мирну угоду, яка сприяє порядку денному Путіна", — написав він у соцмережах.

Інші аналітики вказують на те, що військова доктрина НАТО передбачає точні удари, а також логістичну і технологічну перевагу над ворогом. Водночас тактика ЗСУ обумовлена особливостями поточного конфлікту. На відміну від операцій НАТО в Афганістані, Іраку чи на Балканах, Україна протистоїть технологічно розвиненому супротивникові, який використовує сучасні системи РЕБ, безпілотники та ракетне озброєння. Тому українські бійці змушені адаптувати свою тактику в режимі реального часу, вдаючись до нестандартних рішень.

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"Україна не просто веде війну — вона переосмислює сучасні воєнні дії", — зазначив один з аналітиків.

Водночас критики стверджують, що публікації такого роду можуть грати на руку Кремля, створюючи враження неефективності ЗСУ і підриваючи аргументи Києва на користь подальшої військової допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр цієї держави Кір Стармер 16 лютого заявив, що Велика Британія за необхідності готова розмістити власний військовий контингент на території України, як гарантії безпеки.