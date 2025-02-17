В публикации британской The Telegraph говорится о том, что украинские бойцы якобы расходуют западные противотанковые комплексы "будто это дешевые российские РПГ".

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В НАТО озвучили претензии к Вооруженным силам Украины по поводу тактики ведения боевых действий. Украинских военных обвиняют в неэффективном использовании предоставленного вооружения и военной техники, а также в отходе от стандартов ведения войны в стиле Альянса. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

"Источники в британском оборонном ведомстве обвиняют армию Владимира Зеленского в пустой трате дорогостоящего оружия и техники", — говорится в публикации.

В частности, речь идет об использование переносных противотанковых комплексов NLAW, которые якобы расходуются ВСУ так, "будто это дешевые российские РПГ". По данным источников издания, украинские военные могут выпускать сразу пять-шесть таких ракет по одной цели, что делает стоимость залпа более 120 тысяч евро.

Отдельные претензии касаются и противотанковых ракет Brimstone, поставленных Великобританией. Украинские бойцы, по утверждению источников The Telegraph, часто промахиваются при использовании этих ракет из-за устаревших картографических систем.

Кроме того, британские военные якобы выражают обеспокоенность частыми случаями оставления западного оборудование поле боя. Авторы статьи утверждают, что российская армия захватила значительное количество противотанковых комплексов Javelin, стоимость которых составляет около 100 тысяч евро. И в итоге "у российской армии сейчас, вероятно, больше Javelin, чем у британской".

Контраргументы экспертов

Однако обвинения в неэффективном применении западного вооружения вызывают сомнения у ряда экспертов. Британский военный аналитик Николас Драммонд назвал подобные утверждения "беспочвенной пропагандой", направленной на дискредитацию Украины и раскол в НАТО.

"Это полная чушь. Очевидно, что Россия пытается создать правдоподобную историю, чтобы дискредитировать Украину, расколоть НАТО и помочь заключить мирное соглашение, которое благоприятствует повестке дня Путина", — написал он в соцсетях.

Другие аналитики указывают на то, что военная доктрина НАТО предусматривает точные удары, а также логистическое и технологическое превосходство над неприятелем. В то же время тактика ВСУ обусловлена особенностями текущего конфликта. В отличие от операций НАТО в Афганистане, Ираке или на Балканах, Украина противостоит технологически развитому противнику, использующему современные системы РЭБ, беспилотники и ракетное вооружение. Поэтому украинские бойцы вынуждены адаптировать свою тактику в режиме реального времени, прибегая к нестандартным решениям.

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"Украина не просто ведет войну — она переосмысливает современные военные действия", — отметил один из аналитиков.

Вместе с тем критики утверждают, что публикации подобного рода могут играть на руку Кремлю, создавая впечатление неэффективности ВСУ и подрывая аргументы Киева в пользу дальнейшей военной помощи.

Напомним, премьер-министр этого государства Кир Стармер 16 февраля заявил, что Великобритания при необходимости готова разместить собственный военный контингент на территории Украины, в качестве гарантий безопасности.