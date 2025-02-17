"Взялись за дело": Великобритания готова разместить свои войска в Украине, — Стармер

Премьер-министр Великобритании отметил, что помощь в обеспечении безопасности Украины — это помощь в обеспечении собственной безопасности. По НАТО Стармер дал менее утешительный прогноз.

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Великобритания при необходимости готова и имеет желание разместить собственный военный контингент на территории Украины, в качестве гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр этого государства Кир Стармер.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, на которую Великобритания уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это будет необходимо", — отметил Стармер.

Он подчеркнул, что едет на встречу в Париж с посланием для европейских коллег.

"Мы должны показать, что мы действительно серьезно относимся к нашей собственной обороне и несем наше собственное бремя. Мы говорим об этом слишком долго — и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы взялись за дело", — подчеркнул Стармер.

Он также добавил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы и играть большую роль в НАТО.

"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины — это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны", — отметил Стармер.

Премьер-министр Британии объяснил, что конец российско-украинской войны не может стать лишь "временной паузой" перед новым нападением Путина.

Встреча Стармера с Трампом и членство Украины в НАТО

Кир Стармер также сообщил, что в ближайшие дни встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь обеспечить "прочную сделку".

"Президент Зеленский и украинский народ продемонстрировали чрезвычайную стойкость и пошли на такие большие жертвы, защищая свою нацию. Мы не можем допустить повторения ситуации, подобной Афганистану, где США вели прямые переговоры с талибами и уничтожили афганское правительство. Я уверен, что президент Трамп также захочет избежать этого", — подчеркнул Стармер.

В то же время он отметил, что членство Украины в НАТО может занять определенное время, однако нужно продолжать поддерживать необратимый путь Украины к вступлению в Альянс.

По словам Стармера, также необходимо продемонстрировать большую силу в применении экономического давления, в частности:

ограничений цен на нефть;

"теневого флота" РФ;

санкций против нефтяных гигантов;

и преследовать те банки, которые помогают уклоняться от санкций.

"Это момент, когда мы все должны активизироваться, и Великобритания сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и потому что это имеет фундаментальное значение для нашей собственной национальной безопасности", — подчеркнул Стармер.

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на 100 лет.

Издание The Telegraph 15 января описало три сценария развертывания британских войск в Украине.