"Взялися за справу": Велика Британія готова розмістити свої війська в Україні, — Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що допомога у гарантуванні безпеки України — це допомога у гарантуванні власної безпеки. Щодо НАТО Стармер дав менш втішний прогноз.

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Велика Британія за потреби готова та має бажання розмістити власний військовий контингент на території України, в якості гарантій безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр цієї держави Кір Стармер.

"Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи над гарантіями безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, на яку Велика Британія вже виділила 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік щонайменше до 2030 року. Але це також означає готовність і бажання зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України, розмістивши наші власні війська на місцях, якщо це буде необхідно", — зазначив Стармер.

Він підкреслив, що їде на зустріч до Парижа з посланням для європейських колег.

"Ми повинні показати, що ми справді серйозно ставимося до нашої власної оборони і несемо наш власний тягар. Ми говоримо про це занадто довго — і президент Трамп має рацію, вимагаючи, щоб ми взялися за справу", — наголосив Стармер.

Він також додав, що європейські країни повинні збільшити оборонні витрати та відігравати більшу роль в НАТО.

"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України — це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни", — зазначив Стармер.

Прем'єр-міністр Британії пояснив, що кінець російсько-української війни не може стати лише "тимчасовою паузою" перед новим нападом Путіна.

Зустріч Стармера з Трампом та членство України в НАТО

Кір Стармер також повідомив, що найближчими днями зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб допомогти забезпечити "міцну угоду".

"Президент Зеленський і український народ продемонстрували надзвичайну стійкість і пішли на такі великі жертви, захищаючи свою націю. Ми не можемо допустити повторення ситуації, подібної до Афганістану, де США вели прямі переговори з талібами і знищили афганський уряд. Я впевнений, що президент Трамп також захоче уникнути цього", — підкреслив Стармер.

Водночас він зауважив, що членство України в НАТО може зайняти певний час, проте потрібно продовжувати підтримувати незворотній шлях України до вступу в Альянс.

За словами Стармера, також необхідно продемонструвати більшу силу в застосуванні економічного тиску, зокрема:

обмежень цін на нафту;

"тіньового флоту" РФ;

санкцій проти нафтових гігантів;

та переслідувати ті банки, які допомагають ухилятися від санкцій.

"Це момент, коли ми всі повинні активізуватися, і Велика Британія зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, якими ми дорожимо, і тому що це має фундаментальне значення для нашої власної національної безпеки", — наголосив Стармер.

Нагадаємо, 16 січня Україна та Великобританія підписали угоду про партнерство на 100 років.

Видання The Telegraph 15 січня описало три сценарії розгортання британських військ в Україні.