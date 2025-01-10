Обговорять із Зеленським миротворчу місію: прем'єр Британії відвідає Україну, — Bloomberg

За словами джерела журналістів, візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера планується найближчими тижнями, бо Європа посилено готується до інавгурації Дональда Трампа.

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Розміщення миротворців в Україні після завершення війни прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить із президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва. Поїздка відбудеться найближчими тижнями, повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на власне неназване джерело.

Журналісти зазначають, що Зеленський оголосив про запланований візит Стармера після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня. Дату президент не уточнював, однак джерело, знайоме з ситуацією, повідомило журналістам, що йдеться про найближчі тижні. Інсайдер пояснює це посиленням підготовки європейських країн до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня.

Офіційних коментарів від пресслужби Кіра Стармера не надходило.

Володимир Зеленський зазначив, що з ідеєю про розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні виступив президент Франції Емманюель Макрон, а Велика Британія підтримує ініціативу.

"Британці дивляться на це позитивно, але я детально про це поговорю з прем’єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде в Україні, і ми будемо говорити", – сказав український президент.

Увечері 9 січня Макрон і Стармер зустрілися за вечерею в Чекерсі — заміській садибі прем'єр-міністра Великої Британії. Під час зустрічі вони "знову підтвердили свою непохитну підтримку" України та обговорили важливість забезпечення їй "найсильнішої позиції у 2025 році", повідомляє пресслужба британського уряду.

Знайоме з питанням джерело сказало журналістам Bloomberg, що в Чекерсі також обговорювалася можливість розміщення в Україні спільних миротворчих сил Франції та Великої Британії. Така пропозиція залежатиме від умов мирної угоди між Україною та Росією, яку президент Володимир Путін наразі бажає обговорювати, пишуть автори статті.

Журналісти зазначають, що миротворча місія може з'явитися на пізнішому етапі переговорів, коли буде припинено вогонь, щоб уникнути ескалації.

Нагадаємо, 9 січня під час зустрічі з союзниками у форматі "Рамштайн" Володимир Зеленський висловив свій погляд на розміщення миротворчого контингенту в Україні. На його думку, це може бути одним із кращих інструментів для наближення миру.

19 грудня на пресконференції за підсумками переговорів у Брюсселі президент України заявляв, що деякі з іноземних лідерів позитивно оцінюють ідею введення миротворчого контингенту на територію України.