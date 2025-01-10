Обсудят с Зеленским миротворческую миссию: премьер Британии посетит Украину, — Bloomberg

По словам источника журналистов, визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера планируется в ближайшие недели, потому что Европа усиленно готовится к инаугурации Дональда Трампа.

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Размещение миротворцев в Украине после завершения войны премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего первого визита в Киев. Поездка состоится в ближайшие недели, сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на собственный неназванный источник.

Журналисты отмечают, что Зеленский объявил о запланированном визите Стармера после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января. Дату президент не уточнял, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что речь идет о ближайших неделях. Инсайдер объясняет это усилением подготовки европейских стран к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа 20 января.

Официальных комментариев от пресс-службы Кира Стармера не поступало.

Владимир Зеленский отметил, что с идеей о размещении международных миротворческих сил в Украине выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, а Великобритания поддерживает инициативу.

"Британцы смотрят на это положительно, но я подробно об этом поговорю с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он будет в Украине, и мы будем говорить", — сказал украинский президент.

Вечером 9 января Макрон и Стармер встретились за ужином в Чекерсе — загородной усадьбе премьер-министра Великобритании. Во время встречи они "вновь подтвердили свою непоколебимую поддержку" Украины и обсудили важность обеспечения ей "сильной позиции в 2025 году", сообщает пресс-служба британского правительства.

Знакомый с вопросом источник сказал журналистам Bloomberg, что в Чекерси также обсуждалась возможность размещения в Украине совместных миротворческих сил Франции и Великобритании. Такое предложение будет зависеть от условий мирного соглашения между Украиной и Россией, которое президент Владимир Путин сейчас желает обсуждать, пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что миротворческая миссия может появиться на более позднем этапе переговоров, когда будет прекращен огонь, чтобы избежать эскалации.

Напомним, 9 января во время встречи с союзниками в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский высказал свой взгляд на размещение миротворческого контингента в Украине. По его мнению, это может быть одним из лучших инструментов для приближения мира.

19 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе президент Украины заявлял, что некоторые из иностранных лидеров положительно оценивают идею введения миротворческого контингента на территорию Украины.