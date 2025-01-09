Один из лучших инструментов для приближения мира: Зеленский о введении миротворцев

В своей речи во время "Рамштайн" украинский лидер высказался о размещении миротворческого контингента на территории Украины. Он напомнил о целях российского президента и назвал причину, которая может остановить Путина.

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Украина ищет как можно больше инструментов для того, чтобы принудить Россию к миру. Поэтому предложение иностранных партнеров по размещению на территории Украины партнерских контингентов — одно из лучших, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января.

Заявление Владимира Зеленского по контингенту 11:59 — 12:57

Украинский лидер отметил, что на сегодня цели президента Российской Федерации Владимира Путина не изменились. Он планирует полностью уничтожить и сломать всех.

"Поэтому наша цель — найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Я считаю, что такое размещение партнерских контингентов является одним из лучших инструментов", — добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил, что с идеей размещения в Украине партнерских контингентов выступила Франция в прошлом году. Владимир Зеленский добавил, что услышал сигнал поддержки в этом вопросе и со стороны Британии.

Размещение партнерских контингентов в Украине: что известно

Напомним, заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно размещения в Украине западного контингента звучали впервые в феврале 2024 года. Позже, уже в начале декабря 2024 года средства массовой информации писали о том, что Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск ведут переговоры о появлении в Украине миротворческого контингента. Речь шла не об инструкторах, которые бы обучали бойцов ВСУ, а о военных, которые стали бы на линии разграничения в случае будущего потенциального перемирия. Тогда говорилось об отправке 40 тысяч бойцов.

Тогда СМИ писали, что Европа может привлечь около 100 тыс. военных для отправки в Украину в качестве миротворцев. Так называемые силы сдерживания могут быть сформированы коалицией из пяти-восьми стран. В то же время аналитики и официальные лица дают разные оценки численности потенциальных миротворческих сил в Украине, подчеркивая, что многое будет зависеть от конкретной миссии этих бойцов. Считается, что целесообразным было бы отправка около 40 тыс. европейских военных.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Эмманюэль Макрон проводил переговоры с иностранными лидерами и некоторые из них положительно оценивали введение миротворческого контингента в страну. Тогда украинский лидер отметил, что есть первые обнадеживающие результаты.

В Германии вопрос возможного развертывания миротворцев в Украине комментировал ряд немецких политиков. В частности, канцлер Олаф Шольц считал, что не стоит проводить публичной дискуссии о миротворческих силах, поскольку нет предпосылок для прекращения огня и выступил категорически против направления немецких военных в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что такие дискуссии должны быть только после того, как будут понятны условия прекращения огня, а министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что ФРГ "сделает все, что в ее силах" для обеспечения мира в будущем. В целом большинство немцев высказалось за развертывание миротворцев в Украине.

Напомним, 9 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем выступал президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Он заявил, что сделает все для достойного окончания войны, однако лидер РФ Владимир Путин не захочет мира, пока не перекроют поток его денег.