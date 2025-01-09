Завершение войны в этом году, "блеф" Кремля и новые рекорды: главное из выступления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что делает все для достойного окончания войны. По его словам, лидер РФ Владимир Путин не захочет мира, пока не перекроют поток его денег.

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Война в Украине может закончиться в 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 января.

Он отметил, что дроны уже изменили природу войны. Сегодня от количества беспилотников зависит способность войск остановить продвижение ВС РФ. В этом году Украина хочет установить рекорд в количестве и качестве БПЛА, которые производит и получает от партнеров. Зеленский заверил, что страна имеет больше всего опыта и наибольшие возможности для производства дронов в Европе.

Он отметил, что Украина уже имеет 27 соглашений по безопасности, но нужно больше, и призвал министров работать над этим с партнерами.

"Я делаю все, что я могу, чтобы завершить эту войну с достоинством для Украины и для всей Европы в этом году", — сообщил президент.

По его словам, президент РФ Владимир Путин удваивает инвестиции в агрессию. Он дошел до того, чтобы фактически нанимать солдат из КНДР, лишь бы война продолжалась. Уже было ликвидировано 4 тысячи северокорейских бойцов.

Зеленский объяснил, что Северная Корея теряет своих людей, но получает дешевый боевой опыт. Однако это указывает и на слабость главы Кремля, который "унизился до того, чтобы умолять Пхеньян". К этому его могли подтолкнуть только "критические проблемы".

Украинский лидер призвал к усилению давления на энергетический сектор РФ.

"Если мы хотим остановить убийства, нам надо обрезать поток денег Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет ему, что деньги у него уже закончились", — пояснил он.

Президент рассказал, что Украина вела переговоры с США о лицензировании производства ПВО, и это могло бы стать "значительной частью наших гарантий безопасности". Однако обещания, озвученные во время последнего саммита НАТО, не были полностью реализованы.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны обещанные системы, чтобы избежать таких трагедий, как произошла в Запорожье 8 января. Он попросил о немедленных поставках, чтобы остановить террор.

Также политик сообщил, что цели Путина — неизменны, он стремится к полному уничтожению Украины. Курскую операцию лидер назвал "одной из наших побед", ведь России пришлось отводить свои войска для ведения этих боев.

"По состоянию на этот понедельник прошло пять месяцев, как наши войска удерживают буферную зону на российской территории. Многие из российских угроз и сильных заявлений оказались блефом", — отметил он.

Напомним, спецпредставитель новоизбранного президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп пытается спасти Украину и ее суверенитет, а не "отдать что-то россиянам". Американский генерал-лейтенант анонсировал "надежное и длительное решение" в ближайшие 100 дней.

В бригаде "Магура" показали кадры боев в Курской области. Украинским силам удалось отбить массированный штурм ВС РФ, пополнив вражеские потери.