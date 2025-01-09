ВСУ разбили массированный штурм РФ под Курском: Кремль потерял роту солдат и технику (видео)

Россияне атаковали накатами в шесть волн, но только пополнили собственные потери. Сожженная украинскими бойцами техника стоила врагу десятков миллионов долларов.

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Украинские силы отбили массированный штурм ВС РФ в Курской области. Об этом 9 января сообщила пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады "Магура", обнародовав кадры боев.

"Враг привлек огромное количество техники и личного состава. Первыми в их колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы. Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. Враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги — всего около 50 единиц техники", — рассказали в войске.

Однако, как отметила пресс-служба, все подразделения "Магуры" действовали "как один механизм" и "дали врагу по зубам". В результате боев были сожжены российские танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и барражирующий боеприпас "Ланцет". Все стоило Москве десятков миллионов долларов.

"А боевые потери врага в личном составе — фактически рота: 45 россиян уничтожены, 53 — трехсотые. Держим строй дальше", — отметили в бригаде.

Напомним, командир взвода связи Александр "Турецкий" рассказал о трофейном санитарном бронеавтомобиле "Линза", захваченном у ВС РФ в Сумской области во время боев 2022 года. Сначала машина помогала в эвакуации раненых, но теперь ее переделали в "штаб на колесах".

Руководитель Купянской МВА Андрей Беседин 9 января сообщил, что российской оккупанты штурмуют позиции в двух километрах от города. ВС РФ пытаются выйти к трассе "Сватово-Купянск", чтобы в дальнейшем выйти на левый берег Купянска.