Бои в Харьковской области: армия РФ уже в двух километрах от Купянска, — ГВА

Позиции Сил обороны Украины возле города атакуют постоянно, ВС РФ хотят выйти к трассе "Сватово-Купянск". Оккупанты хотят создать плацдарм на правом берегу реки Оскол, уверен глава Купянской ГВА Андрей Беседин.

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Российские войска активно штурмуют позиции Сил обороны Украины возле Купянска, от города до линии фронта осталось всего 2 километра. Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире единого телемарафона.

Враг пытается выйти к трассе "Сватово-Купянск", это нужно для последующего выхода на левый берег самого Купянска. Сложная ситуация и в Двуречной, там ВС РФ хотят создать плацдарм на правом берегу Оскола. По словам Беседина, штурмовые действия происходят постоянно.

Весьма непростая обстановка, по оценкам главы ГВА, в направлении "Загрызово-Лозовая-Кругляковка". Войска РФ стремятся там выйти на левый берег реки Оскол.

Сложная ситуация и в Двуречной, там ВС РФ хотят создать плацдарм на правом берегу Оскола. По словам Беседина, штурмовые действия происходят постоянно и это также угрожает Волчанску.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что 8 января на Купянском направлении войска РФ атаковали 12 раз позиции украинских защитников. Силы обороны Украины отбивали штурмы противника недалеко от Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

Напомним, аналитики DeepState ранее сообщали об оккупации россиянами села Лозовая в Харьковской области. Однако представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что в селе продолжаются бои с оккупантами.

Командир батальона бригады "Буревій" Константин Вахрамеев рассказывал, как войска РФ активно применяют КАБы и дроны на оптоволокне на Купянском направлении. Противник стремится дойти до реки Оскол.