Продолжаются бои с россиянами: в ВСУ не подтверждают оккупацию Лозовой на Харьковщине

По состоянию на утро вторника 7 января в селе Лозовая Харьковской области продолжались боевые действия. ОСГВ "Хортица", как ответственное за этот участок, не владело информацией о возможной оккупации населенного пункта российскими военными.

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В селе Лозовая на Харьковщине продолжаются бои с российскими войсками. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что ОСГВ не располагает информацией о захвате оккупантами населенного пункта к востоку от Кругляковки, хотя и подчеркнул, что ситуация на фронте всегда динамична.

Ссылаясь на данные утренней сводки, военный отметил, что во вторник утром, 7 января, в Лозовой продолжались бои.

"Мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", — сказал Виктор Трегубов.

Также спикер ОГУВ рассказал, что интенсивность боев на Купянском направлении ниже, чем на юге участка, за который отвечает "Хортица",

"Купянское направление — это не самое главное сейчас направление из всех, которые в нашей зоне ответственности. Там ежедневно происходят по несколько атак. Россияне там пытаются малыми группами просачиваться за реку Оскол и накапливать там свои силы", — рассказал Трегубов.

Отметим, на основе видео, которое выложил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с передвижением и поражением российской военной техники, аналитики группы DeepState сообщили о том, что россияне оккупировали село Лозовая и пытаются атаковать в направлении Новой Кругляковки.

В Генштабе не подтверждают, но и не опровергают оккупацию Лозовой. Как говорится в сообщении ведомства, за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

Напомним, украинские военные начали новое наступление в Курской области, боевые действия продолжаются на трех участках фронта вокруг Суджи.

Тем временем российские войска развивают наступление на Донбассе, стремятся прорваться к Покровску и оккупировать Торецк.