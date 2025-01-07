Тривають бої з росіянами: в ЗСУ не підтверджують окупацію Лозової на Харківщині

Станом на ранок вівторка 7 січня у селі Лозова Харківської області тривали бойові дії. ОСУВ "Хортиця", як відповідальне за цю ділянку, не володіло інформацією про можливу окупацію населеного пункту російськими військовими.

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У селі Лозова на Харківщині тривають бої з російськими військами. Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він зазначив, що ОСУВ не має інформації про захоплення окупантами населеного пункту на схід від Кругляківки, хоча й наголосив, що ситуація на фронті завжди динамічна.

Посилаючись на дані ранкового зведення, військовий наголосив, що у вівторок вранці, 7 січня, в Лозовій тривали бої.

"Ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – сказав Віктор Трегубов.

Також речник ОСУВ розповів, що інтенсивність боїв на Куп'янському напрямку нижча, ніж на півдні ділянки, за яку відповідає "Хортиця",

"Куп'янський напрямок — це не найголовніший зараз напрямок з усіх, які у нашій зоні відповідальності. Там щодня відбуваються по декілька атак. Росіяни там намагаються малими групами просочуватися за річку Оскіл та накопичувати там свої сили", — розповів Трегубов.

Зазначимо, на основі відео, яке виклав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із пересуванням та ураженням російської військової техніки, аналітики групи DeepState повідомили про те, що росіяни окупували село Лозова і намагаються атакувати у напрямку Нової Кругляківки.

У Генштабі не підтверджують, але й не спростовують окупацію Лозової. Як йдеться у повідомленні відомства, минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

Нагадаємо, українські військові розпочали новий наступ у Курській області, бойові дії тривають на трьох ділянках фронту навколо Суджі.

Тим часом російські війська розвивають наступ на Донбасі, прагнуть прорватися до Покровська й окупувати Торецьк.