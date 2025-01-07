"Активизация врага": ВС РФ оккупировали Лозовую в Харьковской области, — DeepState (карта)

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что вражеские войска трижды штурмовали украинские позиции на Купянском направлении, однако информацию об оккупации Лозовой не комментировали.

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Российские оккупационные войска захватили село Лозовая Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Лозовую", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Лозовая сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Лозовая на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, россияне пытаются продвинуться к Новой Кругляковке.

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках", — отметили в DeepState.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Купянском направлении противник трижды проводил штурмы украинских позиций в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.

"Украинские защитники отбили все атаки. Артельное подверглось авиаудару КАБом", — говорится в сводке.

На момент публикации материала подтверждения от Генштаба относительно оккупации села Лозовая не было.

Напомним, 18 декабря мэр города Лозовая в Харьковской области Сергей Зеленский подал заявление на увольнение по собственному желанию.

3 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали еще четыре населенных пункта на Донбассе/