ВС РФ оккупировали еще четыре населенных пункта на Донбассе: что известно

Россияне оккупировали села Даченское, Новый Труд, Волково и Новоелизаветовку Покровского района Донецкой области, сообщают аналитики канала DeepState. Также агрессор продвинулся в ряде других населенных пунктов.

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Российская оккупационная армия вошла в села Новоелизаветовка, Даченское, Новый Труд и Волково в Покровском районе. Об этом сообщают в сообществе DeepState.

Также, как отмечается, вражеские войска продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, возле Янтарного и Солнцевки.

Ситуация на Покровском направлении: информация от ВСУ

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка. Всего в течение четверга 2 января на фронте было зафиксировано 138 боевых столкновений.

Боец с позывным "Мучной" отмечает, что в районе Волково в направлении Котлино на Покровском направлении враг имеет тактические успехи.

По его словам, если россияне войдут в Котлино, то вместе с Удачным и шахтой №3 это может оказаться очень прочным плацдармом для наступления на Покровск с запада.

После того, как россияне заняли Воздвиженку, они стремительно начали двигаться на север, чтобы перерезать трассу из Константиновки на Покровск, напомнил военный. Он подчеркнул, что на этот участок срочно нужны боевые бригады, чтобы остановить врага.

"Так же, противник пытается обойти Лисовку с запада, закрепиться в н.п. Зеленое и выйти к Чунишино. Впоследствии это будет Новопавловка и мероприятия через железную дорогу к Гнатовке и Рог", — написал "Мучной".

Украинский офицер с позывным "Алекс" сообщил, что ситуация на Покровском направлении складывается не в пользу ВСУ, ведь "живой силы" у россиян хватает. Проблемы у ВС РФ сейчас только с техникой и оккупанты уже не могут ею "разбрасываться" как раньше.

В то же время он отметил, что только одна бригада Сил обороны на Покровском направлении ежедневно уничтожает 2-3 пехотных взвода противника и за месяц берет около взвода пленных.

Напомним, на въезде в город Покровск разрушили стелу. Об этом сообщил поэт и военнослужащий Павел Вышебаба.

Также Фокус писал, что ВС РФ одержали тактические успехи под Курахово и теперь перенесут свое внимание на новый стратегический пункт. Военный эксперт Дмитрий Снегирев предупредил о потенциально "достаточно опасном сценарии" для ВСУ.