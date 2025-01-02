"Покровская" больше не существует: разрушена стела вблизи города, — Вышебаба (фото, видео)

Разрушенную стелу заметил военный и поэт Павел Вышебаба. По информации военного Евгения Иевлева, россияне находятся в 2 км от Покровска.

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На въезде в город Покровск разрушена стела. Об этом сообщил поэт и военнослужащий Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.

Фото: Павел Вышебаба

Он отметил, что заметил разрушенную стелу во время поездки на работу. В частности, букву "П" отбросило к дороге. Павел Вышебаба остановился и положил ее в багажник.

"Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", — добавил военнослужащий.

Ситуация в Покровске: что происходит

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "Киев24" отметил, что враг находится в двухкилометровой зоне от Покровска. ВС РФ пытаются обходить город и перерезать логистические артерии, которые к нему ведут.

"На сегодня именно в направлении города они там не пытаются заходить, то есть ведут боевые действия на расстоянии там 1,-2 км от города", — рассказал он.

Евгений Иевлев о ситуации в Покровске 6:45:02 — 06:45:44

В Генеральном штабе отметили, что на Покровском направлении ВСУ защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

Напомним, в конце декабря депутат Дружковского городского совета Николай Довбня отмечал, что ВС РФ фактически добрались трассы из Донецкой области в Днепр, важной для обеспечения ВСУ и гуманитарных миссий. Он добавил, что действия врага могут обернуться для ВСУ "очень сильным ударом".

Добавим, что 2 января 2025 года аналитики DeepState рассказали, что за первый день 2025 года враг изменений продвинуться на нескольких участках фронта на Покровском и Кураховском направлениях. Боец Сил обороны "Мучной" говорит, что врагу удалось занять Соленое и Воздвиженку.