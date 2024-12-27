Оккупанты вышли к трассе из Покровска на Днепр: какими последствиями это грозит, — депутат

Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня описал ситуацию на фронте как "несколько странную". По его словам, действия враг могут обернуться для ВСУ "очень сильным ударом".

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ВС РФ фактически добрались трассы из Донецкой области в Днепр, важной для обеспечения ВСУ и гуманитарных миссий. Об этом в комментарии "Еспресо" 27 декабря заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

"На самом деле, относительно ситуации на фронте, то я бы сказал, что она несколько странная", — отметил он.

По словам политика, российские войска пытаются обойти по кругу города Дружковка, Краматорск и Славянск. Самые сложные бои и худшая ситуация — в Покровске, где оккупанты стремятся перерезать трассу к Днепру.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Фактически, они уже вышли к этой трассе. Часто российские ДРГ уже заходят в самый Покровск. Перерезание именно трассы от Покровска до Днепра будет очень сильным ударом по Силам обороны и гуманитарным миссиям, которые там работают", — сообщил Довбня.

Он пояснил, что трасса от Покровска до Днепра имеет очень большие пропускные возможности.

"Если оккупантам удастся перерезать эту дорогу, то тогда нам придется поставлять топливо, продукты, медикаменты и другие критически необходимые вещи какими-то другими путями", — отметил депутат.

Он передал, что в регионе остаются много людей. В частности, речь идет о Дружковке, Краматорске и Славянске.

"Впрочем, люди понимают, что в случае ухудшения ситуации нужно будет мгновенно выезжать, а это можно будет сделать только по Харьковской трассе", — добавил Довбня.

В самой свежей на момент публикации материала сводке Генштаба не сообщали о приближении ВС РФ к трассе на Днепр.

Напомним, в DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись вблизи восьми населенных пунктов в районе Покровска-Курахово Одно село на южном фланге врагу удалось оккупировать.

Военнослужащий "Мучной" сообщил, что Силы обороны начали вынужденно подтягиваться к границе с Днепропетровской областью.