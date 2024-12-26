"Последняя линия перед Днепром": ВСУ на Донетчине оттягиваются к границе области, — боец "Мучной"

Украинские защитники вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровка-Надеевка. Также им придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки, говорю боец с позывным "Мучной".

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Силы обороны постепенно вынужденно начали оттягиваться на Донетчине к границам Днепропетровской области. Осталась последняя линия обороны. Об этом в своем телеграм-канале 26 декабря сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Последняя линия перед Днепром. Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки-Надеевки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки", — рассказал он.

По словам "Мучного", оккупанты считают, что Нововасильевка долго не продержится, поскольку уже фактически окружена с 2 сторон. Ее оккупация приведет к тому, что это упростит им операции севернее в направлении Удачного и Котлиного. Также враг начал атаковать по направлению к Ясенево и практически уже вышел к нему с обеих сторон.

"Это село — как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между нашими подразделениями, так же образуется угроза южнее в районе Славянки и Петропавловки. Эти два населенных пункта мы пока успешно обороняем и не даем противнику подползать ближе, потеря опять же этих сел приведет к дальнейшему движению хряков на Андреевку", — рассказал военный.

Напомним, что ВС РФ быстрыми темпами продвигаются к Покровску с целью захватить стратегически важные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Оккупантов уже отделяет от города менее 5 километров.

Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" 13 декабря сообщал, что ВС РФ осталось 1,5 км до Покровска.