ВС РФ осталось 1,5 км до Покровска: в городе ликвидировали несколько ДРГ, детали

Под Покровском с самого утра работает российская артиллерия, противник нападает группами до четырех человек. Россияне могут обойти город с юго-запада или пойти в лобовой штурм, предупреждает боец с позывным "Мучной".

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Российским войскам осталось пройти 1,5 километров до Покровска. Оккупанты развивают успех к югу от города и "очень сильно нажимают", отмечает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Уже с утра работает вражеская артиллерия, имеются хаотичные продвижения противника группами до 4 человек бегают туда-сюда. Сильное давление ВС РФ ощущается в направлении Песчаного.

Задача противника — обойти Покровск с юго-запада

"Остановить их штурмы не сильно удается, несмотря на подкрепление. Связи между подразделениями нет, сразу запустили казаков в бой не успев наладить коммуникацию, что это за х**ня? Из-за этих всех моментов враг может воспользоваться случаем и рвануть на город, как это было в Новогродовке", — обозначил он проблемы.

Другая задача противника — обойти Покровск с юго-запада и продвигаться дальше на запад, либо пойти в лобовой штурм города.

В Покровске за прошедшие сутки ликвидировали несколько российских ДРГ, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Ситуация под Покровском: украинцев просят уезжать

Покровская городская военная администрация в утренней сводке не сообщала об обстрелах города. По данным чиновников, под обстрел захватчиков попал поселок Зверево Покровской общины.

Покровская ОВА призывает жителей Покровской общины не медлить с эвакуацией из-за усложнения ситуации с безопасностью. Эвакуационные поезда отправляются со станции "Павлоград-1".

В сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении военные ВСУ остановили 47 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

Военное командование не указывало расстояние от дислокации российских военных до Покровска.

Напомним, командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк", генерала Александра Луценко уволили. Он командовал обороной Покровского и Кураховского направлений, в том числе защитой Покровска.

Украинский журналист Юрий Бутусов 11 декабря рассказал, как оккупанты заняли укрепрайон для обороны ВСУ между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко на Покровском направлении. Такие "дыры" в защите появились из-за решений командования ОТУ "Донецк".