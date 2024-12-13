Уволен генерал Луценко, который отвечал за Покровское и Кураховское направления, — Безуглая

По словам нардепа, на место Луценко назначен генерал Александр Тарнавский, который имеет опыт проведения успешных наступательных операций.

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Командующий оперативно-тактической группировки "Донецк" генерал Александр Луценко освобожден от занимаемой должности, а на его место назначен генерал Александр Тарнавский. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

Народная избранница уточнила, что Луценко руководил обороной Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, и отвечал за противодействие наступлению российских войск на Запорожье и Днепр. Его место занял генерал Александр Тарнавский, который, по мнению Безуглой обладает значительно большим опытом, чем его предшественник.

"Он не принадлежит к новому поколению, но имеет опыт успешных Харьковской и Херсонской наступательных операций, а также провального южного контрнаступления 2023 года. Во всех этих операциях он занимал ведущие должности. В любом случае это гораздо больше опыта и компетенции, чем у предыдущего "левого" полковника, который возглавлял это направление с весны по непонятным причинам", — написала Безуглая.

Кроме того, по информации нардепа, полковник Кузив, возглавлявший медобеспечение фронта, был смещен со своей должности. По словам Безуглой, за короткий срок он успел начать реформирование системы, устраняя "совковые" ошибки, допущенные его предшественниками. Теперь эту позицию занял "ставленник генерала Вербы", чьи действия вызывали критику ранее.

Отметим, что недавно, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский присвоил Луценко генеральское звание, который до этого занимал должность командующего ОТГ "Донецк" в звании полковника.

Кто такой Александр Тарнавский

24 февраля 2022 года, во время начала масштабного вторжения России, Александр Тарнавский находился на должности начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток". Вскоре он заменил генерал-майора Олега Микаца в должности командира оперативной группировки войск "Слобода", которая успешно остановила наступление российских сил на Харьковщине.

В октябре 2022 года Тарнавский возглавил вновь созданную оперативно-стратегическую группировку войск (ОСУВ) "Херсон". Именно под его руководством был освобожден город Херсон и часть области. В декабре группировка получила новое название — "Таврия". В течение 2023 года войска ОСУВ "Таврия" вели контрнаступление в Запорожской области, освободили село Работино и продвинулись на юг от Великой Новоселки. С декабря 2023 по февраль 2024 года часть сил ОСУВ обороняла Авдеевку.

В 2023 году Тарнавский также командовал оперативным командованием "Восток". Однако в феврале 2024 года в результате кадровых изменений, связанных со сменой Главнокомандующего ВСУ, он покинул эту должность. Его преемником стал бригадный генерал Андрей Гнатов, а сам Тарнавский продолжил руководить ОСУВ "Таврия".

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

12 декабря аналитики DeepState сообщили, что на Кураховском направлении враг штурмует село Успеновка, чтобы полностью закрыть так называемый "Успеновский мешок" и замкнуть подразделения Сил обороны Украины в оперативном кольце окружения.

Ситуация в районе Курахово Фото: deepstatemap.live

Днем ранее, 11 декабря, в DeepState сообщали, что на Донбассе ВС РФ продвинулись сразу возле 7 населенных пунктов за одни сутки, в частности имели успех на Кураховском направлении. Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 10 декабря ВСУ отбили 45 атак возле населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

Также 11 декабря украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли занять укрепрайон, который строился для украинской обороны, на участке между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко на Покровском направлении. По его словам, это произошло из-за несвоевременных решений командования ОТУ "Донецк" из-за чего в обороне образовались "дыры".