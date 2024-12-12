Подразделениям ВСУ грозит оперативное окружение под Курахово, — DeepState (карта)

В Генеральном штабе сообщают, что за последние сутки на Кураховском направлении было 46 боевых столкновений с оккупантами и еще 5 столкновений продолжаются.

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Активное наступление ВС РФ на Донбассе продолжается. На Кураховском направлении враг штурмует село Успеновка, чтобы полностью закрыть так называемый "Успеновский мешок" и замкнуть подразделения Сил обороны Украины в оперативном кольце окружения, утверждают аналитики DeepState.

Аналитики выделяют несколько ключевых для "мешка" населенных пунктов: Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай и Анновка находятся непосредственно в нем и туда враг непрерывно пытается прорваться, а Трудовое, Успеновка и Дальнее играют ключевую роль в удержании окружения.

В DeepState рассказали о риске оперативного окружения подразделений ВСУ возле Успеновки Фото: Скриншот

Из Трудового и Дальнего оккупанты прорываются к Успеновке и пытаются оккупировать село полностью. По информации DeepState, враг имеет возможность маневрировать между Успеновкой и Анновкой, однако подтверждения, что он смог закрепиться там, нет, поэтому эта территория на карте перешла в серую зону.

"Украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут, время покажет", — пишут аналитики.

По их данным, враг продвигается по селу Успеновка и может в конце концов замкнуть в оперативное кольцо подразделения ВСУ, которые находятся в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гаю и Романовке.

По данным DeepState, враг продвигается к Успеновке из сел Дальнее и Трудовое Фото: Скриншот

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" также написал, что в "Кураховском мешке" ситуация для ВСУ становится критической. По его словам, россияне смогли закрепиться в Успеновке.

"Работа по утилизации ведется, но пути сообщения с селами юго-восточнее ограничены огневым контролем дронов и артиллерией противника", — сообщил военный.

Военные сообщают о критической ситуации на Кураховском направлении Фото: Скриншот

Кураховское направление в сводке Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00 12 декабря отчитывались, что на Кураховском направлении за сутки произошло 46 боевых столкновений бойцов ВСУ с оккупантами. Больше всего — у Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

"Бои продолжаются. Идет пять столкновений", — отметили в Генштабе.

Риски оперативного окружения подразделений ВСУ в "Успеновском мешке" в Генеральном штабе на момент выхода материала не комментировали.

В Генштабе ВСУ сообщали о 46 атаках ВС РФ на Кураховском направлении за 12 декабря Фото: Скриншот

11 декабря в DeepState сообщали, что на Донбассе ВС РФ продвинулись сразу возле 7 населенных пунктов за одни сутки, в частности имели успех на Кураховском направлении. Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 10 декабря ВСУ отбили 45 атак возле населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

Также 10 декабря лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывал, что в "кармане" под Курахово один украинский батальон в день ликвидирует по 30 россиян.