"Идут пехотой и умирают": в "кармане" под Курахово один батальон уничтожает 30 оккупантов в день

По информации Генерального штаба, в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового оккупационная группировка российских войск 40 раз пытались прорвать рубежи.

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На Кураховском направлении Силы обороны наносят российским пехотным войскам ежедневные потери в количестве 30 оккупантов. Об этом со ссылкой на бойца 79-й ОДШБ сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офіцер ✙".

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"Последние 30 дней 30 п**** (российских военных — ред.) ликвидируют минимум, и это только то, что мой батальон минусует. Идут пехотой и умирают. Елизаветовка 50 на 50. Романовка тоже", — говорится в публикации.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении.

"В районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи", — отмечается в публикации.

Напомним, что боец ВСУ Станислав Бунятов предупредил об опасности для еще одной области, в том случае если оккупанты захватят Покровск.

Также сообщалось, что, по данным журналистов Financial Times, в Днепропетровской и Донецкой областях впустую потратили свыше 7,3 млн долларов а строительство защитных укреплений.