Наступление РФ замедляется: почему под Курахово и Великой Новоселкой врагу стало труднее

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Судя по всему, командование противника решило ликвидировать Кураховский выступ (плацдарм) ВСУ не одним мощным "ударом", а "решить проблему" поэтапно — путем "отрезания" от него отдельных "кусков".

Мне на сегодняшний день пока не совсем понятна этимология этого решения. Однако, очевидно, что не в последнюю очередь это связано с наличием определенных ограничений по ресурсам и резервам у противника на этих направлениях, несмотря на то, что оба эти направления на сегодняшний день явно у российского командования "в приоритетах".

А также, очевидно, в течение крайнего времени постепенно растет уровень сопротивления передовых подразделений ВСУ на этих направлений, хотя он пока и не позволяет полностью остановить противника...

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Я не знаю, сознательно или вынужденно, но наступление противника, которое имело все перспективы превратиться (разрастись) в его оперативный успех, усилиями (решениями) российского командования начало в течение последней недели "фрагментироваться" в какие-то отдельные тактические задачи. Об истинных причинах этого — приходится только догадываться...

Противнику еще удается прорываться на тактическом уровне на каких-то отдельных участках и отрезках (иногда на достаточно "чувствительных" для ВСУ), но, как правило, это УЖЕ выливается в "оттеснили на пару км", а вот оперативно-тактическая "результативность" этих успехов уже выглядит "достаточно дискуссионной".

Делается это все крайне медленно, с немалым количеством потерь. Противник ползет какими-то "рывками". Еще месяц назад эти "рывки" хоть были систематизированными, понятными и укладывались в какую-то оперативно-тактическую логику, прослеживался замысел, было очевидным наличие у противника какого-то соответствующего плана. Но сейчас я так сказать не могу...

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Не только Покровск и Мирноград: что еще Россия планирует штурмовать зимой

Например, решения российского командования относительно дальнейших действий своих фланговых группировок (одному, очевидно, поставлена задача — "пробиться в Покровск" вместо "доворота" на юго-запад, другому — "взять, наконец, эту проклятую Новоселку", а могли наступать на Разлив, теперь уже поздно) выглядят, именно с оперативно-тактической точки зрения, скажем так, очень и очень противоречивыми.

Другое замечание касается "дальнейших планов", на зиму.

Очевидно, основную массу накопленных весной и в начале лета резервов и ресурсов противник сейчас применяет на четко определенных и ограниченных направлениях. Так сказать, в сконцентрированном виде (это "Курская волость" и юго-восточный "угол" фронта).

На остальных направлениях поставлена задача — "наступать, опираясь на внутренние резервы". Как по мне, не за горами момент, когда россиянам придется оценить "результативность", а главное — дальнейшую перспективность активных действий на КАЖДОМ из этих операционных направлений, особенно по сравнению с теми, где они в течение летне-осенней кампании наносили "главный удар", чтобы определиться — куда дальше, собственно, целесообразнее бить эти самые "резервы и ресурсы".

И, в связи с этим, совсем не гарантировано, что "основными" останутся именно нынешние — Покровский, Кураховский или Времиевский.

Напомню, в отличие от немалого количества наших отечественных экспертов, которые считают, что "Путин даже не может сформулировать конкретных целей войны", он на самом деле их УЖЕ очертил (да, это те самые "условия", при которых он согласен сесть за стол переговоров), то есть — Крым и 4 области (полностью) — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская.

Это и есть его МИНИМАЛЬНЫЕ результаты войны, к которым он будет стремиться. И именно они будут УЖЕ определять в стратегическом смысле направленность, содержание и объем планирования и организации действий российской армии в течение следующего этапа войны, на "нижних" уровнях...

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