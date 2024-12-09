Не только Покровск и Мирноград: что еще Россия планирует штурмовать зимой

Ну что, давайте немного обрисуем общую картину на фронте на декабрь-январь-февраль.

Основным направлением удара будут Покровск и Мирноград. Фактически, это будут разные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым. Второстепенными направлениями (но не менее важными для выполнения п.1) станут кураховское и великоновоселковское. Враг явно желает "закрыть вопрос" с ними до начала Покровской операции, чтобы исключить возможность флангового удара. Еще будут дожимать Торецк и Часик, чтобы выйти на окраины Констахи. Это также читается. Будут отвлекающие удары. Повторение высадки на западном берегу Оскола, только в больших масштабах. О возможных (!) попытках форсировать Днепр на Херсонщине вы уже слышали. Также могут (!) попытаться ударить на Орехов и/или Гуляйполе. И конечно же, оккупанты попытаются (!) полностью отбросить наши силы с Курщины и зайти в Сумскую область и северо-западную часть Харьковской. Как видим, в целом это может быть активизация почти на всех участках. Она не будет долгой, потому что сил у врага на затяжные бои по такой ширине фронтов просто нет. Это будет делаться как последний "аргумент", чтобы усадить нас за стол переговоров и заставить подписать капитуляцию.

Но главное — планы врага не приравниваются к их успешному исполнению.

Важно

Угроза окружения под Курахово: почему противнику удается продвижение на главных участках фронта

Оккупанты могут запланировать хоть колонизацию Проксимы Центры b, но это не значит, что они это смогут сделать.

Наша задача — просто выстоять. А потом дальше думать о своих действиях. И совсем не дипломатических.

Потому что реальные переговоры с неадекватным врагом возможны исключительно через получение сильной переговорной позиции на поле боя. Никак иначе.

Мы же не хотим через 3-4 года после нового "минска" получить новую войну? Только на тот раз мы можем тупо не выстоять.

Так и есть, мои дорогие.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно