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Мнения

Не только Покровск и Мирноград: что еще Россия планирует штурмовать зимой

Военный корреспондент Богдан Мирошников обозначает очевидные намерения противника на зимние месяцы. Но, конечно, это всего лишь планы, существенные коррективы в которые может внести стойкость украинских бойцов.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
eye 185
ВСУ
Третья военная зима уже началась

Ну что, давайте немного обрисуем общую картину на фронте на декабрь-январь-февраль.

  1. Основным направлением удара будут Покровск и Мирноград. Фактически, это будут разные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым.
  2. Второстепенными направлениями (но не менее важными для выполнения п.1) станут кураховское и великоновоселковское. Враг явно желает "закрыть вопрос" с ними до начала Покровской операции, чтобы исключить возможность флангового удара. Еще будут дожимать Торецк и Часик, чтобы выйти на окраины Констахи. Это также читается.
  3. Будут отвлекающие удары. Повторение высадки на западном берегу Оскола, только в больших масштабах. О возможных (!) попытках форсировать Днепр на Херсонщине вы уже слышали. Также могут (!) попытаться ударить на Орехов и/или Гуляйполе.
  4. И конечно же, оккупанты попытаются (!) полностью отбросить наши силы с Курщины и зайти в Сумскую область и северо-западную часть Харьковской.
  5. Как видим, в целом это может быть активизация почти на всех участках. Она не будет долгой, потому что сил у врага на затяжные бои по такой ширине фронтов просто нет. Это будет делаться как последний "аргумент", чтобы усадить нас за стол переговоров и заставить подписать капитуляцию.

Но главное — планы врага не приравниваются к их успешному исполнению.

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Оккупанты могут запланировать хоть колонизацию Проксимы Центры b, но это не значит, что они это смогут сделать.

Наша задача — просто выстоять. А потом дальше думать о своих действиях. И совсем не дипломатических.

Потому что реальные переговоры с неадекватным врагом возможны исключительно через получение сильной переговорной позиции на поле боя. Никак иначе.

Мы же не хотим через 3-4 года после нового "минска" получить новую войну? Только на тот раз мы можем тупо не выстоять.

Так и есть, мои дорогие.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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