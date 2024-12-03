Потеря Курахово — не потеря Запорожья: о настоящих и вымышленных страхах на Восточном фронте

В связи с большим количеством вопросов относительно возможного наступления россиян на юге.

Вот мой прогноз, который я дал ровно месяц назад. Прогноз продлевается до Нового года.

Не думаю, что мы удержим Курахово. Здесь главный вопрос, чтобы под этим городом было как можно больше павшего скота в контексте стратегической обороны (вы поняли, о ком я). Думаю, что Покровск под Новый год еще будет держаться. До конца этого года на Запорожье или в Днепропетровскую область враг не сунется. Это, конечно, не повод для строительства стадионов, ледовых катков и организаций международных турниров по зимним видам спорта. Это выигранное время для строительства мощных фортификаций.

Пока все абсолютно актуально и развивается именно в таком направлении. Особенно, к сожалению, под Курахово. Хотя тогда, в начале ноября, я думал, что будет еще хуже. ВСУ даже в такой ситуации делают большое дело.

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СМИ сообщили о наступлении на Запорожье: военные видят риск несколько в другом, что известно

Уважаемые читатели. Надо различать наступление на Запорожье с наступлением на Запорожье. Так вот, наступление на Запорожье, то есть в области — оно вполне вероятно. Орехов, Гуляйполе, граница с Донецкой областью. Там куча направлений.

А вот наступление на Запорожье, то есть с целью штурма и захвата всего города — в ближайшее время такое вряд ли будет.

Возможно, такие предпосылки появятся в будущем. Именно для этого они могут попытаться улучшить тактическое положение в районе Запорожья, но не наступать непосредственно на город.

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