Втрата Курахового — не втрата Запоріжжя: про справжні та вигадані страхи на Східному фронті

У зв'язку з великою кількістю питань щодо можливого наступу росіян на півдні.

Ось мій прогноз, який я дав рівно місяць тому. Прогноз охоплює час до Нового року.

Не думаю, що ми втримаємо Курахове. Тут головне питання, щоб під цим містом було якнайбільше полеглої худоби у контексті стратегічної оборони (ви зрозуміли, про кого я). Гадаю, що Покровськ під Новий рік ще триматиметься. До кінця цього року на Запоріжжя чи у Дніпропетровську область ворог не поткнеться. Це, звісно, не привід для будівництва стадіонів, льодових катків та організацій міжнародних турнірів із зимових видів спорту. Це виграний час для будівництва потужних фортифікацій.

Поки що все абсолютно актуально й розвивається саме в такому напрямі. Особливо, на жаль, під Кураховим. Хоча тоді, на початку листопада, я вважав, що буде ще гірше. ЗСУ навіть у такій ситуації роблять велику справу.

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ЗМІ повідомили про наступ на Запоріжжя: військові бачать ризик дещо в іншому, що відомо

Шановні читачі. Треба розрізняти наступ на Запоріжжі із наступом на Запоріжжя. Так ось, наступ на Запоріжжі, тобто в області — він цілком імовірний. Оріхів, Гуляйполе, кордон із Донецькою областю. Там безліч напрямків.

А от наступ на Запоріжжя, тобто з метою штурму й захоплення всього міста — найближчим часом навряд чи очікується.

Можливо, такі передумови з'являться у майбутньому. Саме для цього вони можуть спробувати покращити тактичне становище у районі Запоріжжя, але не наступати безпосередньо на місто.

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