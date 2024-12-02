ЗМІ повідомили про наступ на Запоріжжя: військові бачать ризик дещо в іншому, що відомо

За інформацією журналістів, ЗС РФ можуть завдати удару в районі Кам'янського — П'ятихаток Запорізької області на північ. Але військові кажуть, що загроза Запоріжжю в тому, що ЗС РФ можуть спробувати зайти у фланг позицій ЗСУ та обійти слабкі ділянки в Донецькій і Дніпропетровській областях.

Українські ЗМІ пишуть про те, присутність ЗСУ на Курському напрямку змусила росіян змінити плани щодо наступу в Запорізькій області, але вони не відмовляються від них. І тому прискорюють свої завдання в Курській області, куди перекинули 76-ту ДШД. Про це пише РБК.

Наступ на Запоріжжя, яке розташоване за 30 кілометрів від нинішньої лінії фронту, очікувався з жовтня по грудень. Нині ж, за деякими даними, окупанти можуть розпочати наступ після 5 грудня. Водночас цю дату не слід вважати кінцевою. За інформацією джерел журналістів, ЗС РФ прагнуть ближче підібратися до Запоріжжя, щоб звідки обстрілювати південну частину обласного центру зі ствольної артилерії.

30 листопада в журналі The Economist вийшла публікація, в якій із посиланням на дані української розвідки повідомлялося, що війська РФ готуються залучити в майбутній наступальній операції проти Запоріжжя 130 000 військовослужбовців.

Військовослужбовець "Лемберг", командувач батальйону 118-ї бригади, зазначив в інтерв'ю журналістам, що наразі ЗС РФ ще не готові для наступу на обласний центр, але коли підготуються, варто очікувати важкого першого удару.

Що відбувається в Запорізькій області

Вибір ділянок для наступу російськими окупантами залежить від співвідношення сил. Якщо в районі Кам'янського — П'ятихаток кільком українським ротам протистоятиме кілька бригад, то російське командування може вирішити наступати й там. Утім, українське командування не може не усвідомлювати цього, оскільки Запоріжжя і Харків — стратегічні міста.

Якщо тут буде достатньо Сил оборони, то наступ на Кам'янське — П'ятихатки буде недоцільним, адже це будуть лобові атаки на укріплені позиції. За інформацією лейтенанта ЗСУ на псевдо "Алекс", це один із найукріпленіших районів, на відміну від Південно-Курахівського напрямку та Великої Новосілки, де, за словами бійця на псевдо "Мучний", недостатньо фортифікацій.

Ще один боєць ЗСУ вбачає загрозу для Запоріжжя дещо в іншому: ЗС РФ можуть спробувати зайти у фланг позицій ЗСУ в Запорізькій області та зачепитися за частини території, обійшовши слабкі ділянки в Донецькій і Дніпропетровській областях. Такі слабкі ділянки — Врем'євський виступ і Велика Новосілка. Також окупанти можуть обійти Покровськ із заходу.

Будівництво фортифікацій

Зараз ЗСУ будують нові укріплення, які кільцями розходяться від міста. Розміщуються мінні поля, фортифікації, залізобетонні конструкції.

ЗСУ під час 12-годинної нічної підготовки

За даними голови Запорізької ОДА Івана Федорова, будівництво фортифікацій біля Запоріжжя та найближчих населених пунктів майже завершено. Серед іншого, є й сучасний захист від безпілотників.

"Ті лінії укріплень, які нам ставили за мету закінчити ще влітку, були вчасно закінчені. Після того ми спільно з військовим командуванням, з Генеральним штабом розробили нову оборонну систему Запорізької області", — повідомив Федоров, додавши, що будівництво безпосередньо оборони міста Запоріжжя вже практично завершено.

За його словами, йдеться про багатоешелоновану оборону міста Запоріжжя та сусідніх населених пунктів, які дадуть змогу зробити Запорізьку область добре укріпленою.

"Щоб ворог чітко кілька разів думав, чи потрібно йому йти на територію Запорізької області", — зазначив Федоров.

Нові фортифікаційні споруди значно вдосконалені, як порівняти з тими, що будувалися навіть рік тому. Основна загроза від ворога — дрони різного типу, тож і захист має бути відповідним, у т.ч. від FPV-дронів.

Скільки у РФ особового складу для наступу?

Начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін минулого місяця заявив, що Росія зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. Але при цьому домоглася територіальних успіхів. Щодня 1500 окупантів гинули або отримували поранення.

Генштаб ЗСУ 2 грудня оцінював, що втрати РФ протягом доби становили до 1790, кількома днями раніше відзначалися втрати в районі 2000. На загальну думку, до цього числа входять убиті, поранені, зниклі безвісти й полонені.

Про те, що війська РФ накопичують резерви для наступу в Запорізькій області та при цьому проводять щоденні атаки піхотними групами, повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко в коментарі "Суспільному".

За його словами, на обличчя всі ознаки: проводиться багато різних дій з переміщення і підготовки — але ЗСУ готові дати відсіч. У Силах оборони України фіксують переміщення ЗС РФ.

Під час штурмових дій поки що не використовуються значні сили. Уперед іде особовий склад без техніки, іноді з мотоциклами та багі. Наступи проводяться щодня у світлий час доби, ночами ж переміщення відсутні. Як максимум, у глибині оборони ЗС РФ поповнюють провізію і ротують особовий склад. Але й ці маніпуляції відстежуються українськими силами.

Співвідношення боєприпасів України та РФ

Один високопоставлений представник адміністрації президента Джо Байдена на умовах анонімності повідомив The Washington Post про те, що, хоча вогнева міць України ослабла через сповільнення американської військової допомоги до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування в розмірі 61 млрд доларів, зараз це вже не така нагальна проблема.

Повідомляється, що співвідношення в кількості боєприпасів, можливо, і не вирівнялося, але ситуація значно покращилася.

"З погляду живої сили це просто питання математики та фізики", — сказав представник адміністрації про делікатні оцінки США становища на полі бою і стратегії адміністрації Байдена. Водночас у США незадоволені тим, як проходить рекрутингова кампанія в Україні.

"Я не намагаюся звинуватити Україну в чому-небудь. Для них це дуже складна проблема. Але протягом, особливо в цьому останньому році, вони просто не мобілізували та не навчили достатньо солдатів, щоб замінити втрати на полі бою", — йдеться в публікації.

Наступ на півдні України

Прихований окоп у Херсоні

Крім удару на Запоріжжя, ЗС РФ можуть спробувати провести додаткову операцію і наступати на Херсон. При цьому знадобиться форсувати Дніпро, оскільки всі мости в напрямку міста пошкоджено.

Українські ЗМІ, посилаючись на джерела, стверджують, що ЗС РФ звозять у райони на лівобережжі Дніпра понтонні переправи. Повідомляється, що Силам оборони відомо про намір росіян, але невідомо, як саме планується початок наступальної операції.

Зазначається, що, можливо, планується операція, подібна до тієї, яку ЗСУ проводили в Кринках. Але в Силах оборони впевнені, що шансів знову захопити Херсон у росіян немає. Їхня мета — зачепитися за якусь вулицю чи будинки для картинки, щоб насамперед — розтягнути лінію оборони ЗСУ.

"Ми знаємо про їхні плани — і щодо Херсона, і щодо Запорізької області — і теж готуємося", — наводять журналісти цитату свого джерела.

Нагадаємо, що Україна наростила виробництво далекобійних БПЛА, які можуть бити по РФ на 1 800 км.

Також повідомлялося, що Зеленський готовий повертати території України дипломатично, але з умовою.