Точка невозврата пройдена: Россия приняла решение воевать с Европой, ЦРУ видит два сценария

РОССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О НАПАДЕНИИ НА ЕВРОПУ!

Теперь вопрос заключается лишь в том, когда, против кого и по какому сценарию.

Этот совершенно однозначный вывод позволяют сделать два заявления, прозвучавшие от ЦРУ.

Во-первых. Центральное разведывательное управление США предупредило о возможной российской операции с использованием дронов против Испании, Франции и Италии. Провокации могут осуществляться с применением дронов "Гербера", которые могут запускаться с морских судов.

Во-вторых. ЦРУ также предупредило Польшу о возможном повреждении россиянами телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

Мы видим два разных сценария, а это и означает, что принципиальное решение о нападении в Кремле уже принято. Вопрос заключается лишь в том, как, когда, против кого и каким образом это нападение будет осуществлено.

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И это всего лишь два сценария, а кто знает, сколько их существует в целом и сколько еще стран находятся в опасности?

Распространенное предположение о том, что, мол, подготовка к нападению еще не означает само нападение, на мой взгляд, ошибочно. Если подготовка продолжается, то и нападение рано или поздно произойдет. Ведь зачем к чему-то готовиться, если вы не собираетесь этого делать.

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ЦРУ предупредило Европу: Россия готовит дроновую "Паутину" против Испании, Франции и Италии, – СМИ

Это как в обычной жизни. Допустим, вы собрались отправиться в путешествие. Тогда вы начинаете просчитывать варианты: куда ехать, на чем ехать, когда ехать и сколько это будет стоить. Но вы не будете бронировать отель и заказывать билеты на самолет, если вообще не собираетесь никуда ехать.

То же самое и здесь. Кремль уже принял принципиальное решение о нападении. Вопрос только в том — куда и как. Похожая история была с Украиной. Тогда тоже ЦРУ предупреждало лишь о сценариях реализации. Само решение начать против нас полномасштабную войну в Москве к тому времени уже было принято.

Что может изменить ситуацию сейчас? Измениться может лишь объект или способ нападения. Допустим, ЦРУ раскрыло план обстрела с помощью дронов побережья Испании, Франции и Италии, а также возможное повреждение кабелей в Балтийском море. ОК. Тогда Путин отказывается от провокации с кабелями или дронами и запускает какой-то план Б. А может, вообще отказывается от планов в отношении Польши, Италии, Франции или Испании и реализует варианты, например, с Финляндией или Эстонией, о которых мы еще не знаем.

Но в любом случае это произойдет. Точка невозврата уже пройдена.

Не спрашивайте меня о логике таких действий. Нападение на Украину тоже было лишено логики. Но если вдуматься — то она есть. Если нападение на условную Испанию не вызовет адекватной реакции со стороны НАТО — это поставит под сомнение само существование НАТО. Распад Альянса — это действительно будет победой Путина. А Украине она в стратегическом смысле аукнется крайне негативно.

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