Россия может проверить НАТО уже в ближайшие месяцы: что говорят европейские спецслужбы

Европейские спецслужбы по-разному оценивают риск возможного нападения России на НАТО: Чехия допускает такой сценарий уже в ближайшие месяцы, тогда как Латвия и Эстония призывают не преувеличивать угрозу. В то же время Швеция предупреждает о дальнейшем усилении российского саботажа в Европе.

Глава Чешской службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что Кремль может рассматривать сценарий ограниченного вторжения на территорию НАТО, граничащую с Россией. Об этом пишет издание The Guardian.

"Это возможно. Это может включать в себя ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию по оказанию влияния", — сказал он.

По оценке Коуделки, такой сценарий может реализоваться "через месяцы, а не годы". В то же время он подчеркнул: "Многие люди делают все возможное, чтобы этого не произошло".

Латвия оценивает ситуацию более осторожно, ведь глава Службы государственной безопасности страны Нормундс Межвиец отмечает, что в Риге не видят "признаков неизбежного нападения". Однако он признал наличие признаков подготовки Москвы к более решительным действиям в Европе, но пока неясно, идет ли речь о конкретном плане нападения или о попытке дестабилизации Запада.

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До сих пор остается открытым вопрос: есть ли у них [у россиян — прим. ред.] прямые и конкретные планы или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западном обществе сказал господин Межвиец

Межвиетс при этом заявил, что в целом положительно оценивает тот факт, что Западная Европа наконец осознала российскую угрозу с 2022 года. Он подчеркивает, что именно "балтийцы и поляки были правы", а также добавляет, что Москва переходит к атакам на конкретные объекты — сначала это касалось железнодорожной инфраструктуры для поддержки Украины, но сейчас "мы наблюдаем сдвиг в сторону объектов оборонной промышленности".

Эстония также призывает не поддаваться панике. Генеральный секретарь МИД страны Йонатан Всевиов, комментируя "панику в социальных сетях" вокруг возможного нападения, советует "сохранять спокойствие, продолжать заниматься своими делами и поддерживать Украину".

Между тем глава шведской военной разведки и службы безопасности Томас Нильссон отдельно заявил, что не видит признаков готовности Москвы к настоящим переговорам по Украине. Однако, по словам Нильссона, независимо от дальнейшего развития событий российская кампания саботажа в Европе, вероятно, усилится.

Я не видел никаких признаков того, что в Москве всерьез рассматривают возможность настоящих переговоров. По моему мнению, они по-прежнему считают, что могут достичь своих стратегических целей, поэтому просто разыгрывают спектакль под названием "переговоры" сказал Нильсен и назвал "переломным моментом" инцидент с вооруженным беспилотником в аэропорту Лейпцига

Предупреждения европейских разведчиков прозвучали после заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном российском нападении с использованием дронов или ракет на территорию НАТО в ближайшие месяцы. В то же время Кремль отрицает такие намерения, но европейские разведчики ожидают усиления подобных операций в ближайшие месяцы, в частности против инфраструктуры, связанной с поддержкой Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как Макрон поручил разработать план защиты критически важных объектов. Французский президент заявил, что с лета Россия резко усилила атаки и провокации против европейских стран

Впоследствии стало известно, что в Европе ожидают смертоносной диверсии со стороны РФ. В Евросоюзе и НАТО отмечают рост числа российских диверсий и опасаются, что могут произойти первые смертельные случаи, которые существенно осложнят ситуацию.