РФ може перевірити НАТО вже найближчими місяцями: що кажуть розвідки Європи

Європейські спецслужби по-різному оцінюють ризик можливого нападу Росії на НАТО: Чехія допускає такий сценарій уже найближчими місяцями, тоді як Латвія та Естонія закликають не перебільшувати загрозу. Водночас Швеція попереджає про подальше посилення російського саботажу в Європі.

Глава чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка заявив, що Кремль може розглядати сценарій обмеженого вторгнення на територію НАТО, яка межує з Росією. Про це пише видання The Guardian.

"Це можливо. Це може передбачати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу", — сказав він.

За оцінкою Коуделки, такий сценарій може реалізуватися за "місяці, а не роки". Водночас він наголосив: "багато людей роблять усе можливе, щоб цього не сталося".

Латвія оцінює ситуацію обережніше, адже глава Служби державної безпеки країни Нормундс Межвієтс вказу, що в Ризі не бачать "ознак неминучої атаки". Але він визнав наявність ознак підготовки Москви до більш рішучих дій у Європі, але наразі незрозуміло, чи йдеться про конкретний план нападу, чи про спробу дестабілізації Заходу.

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Досі залишається відкритим питання, чи мають вони [росіяни - ред.] прямі та конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб поширювати страх і невизначеність у західному суспільстві сказав пан Межвієтс

Межвієтс водночас заявив, що загалом позитивно оцінює те, що Західна Європа нарешті усвідомила російську загрозу з 2022 року. Він підкреслює, що саме "балтійці та поляки мали рацію", а також додає, що Москва переходить до атак на конкретні об'єкти — спочатку це стосувалося залізничної інфраструктури для підтримки України, але зараз "ми бачимо рух в бік об'єктів оборонної промисловості".

Естонія також закликає не піддаватися паніці. Генеральний секретар МЗС країни Йонатан Всевіов написав про "паніку в соціальних мережах" навколо можливого нападу радить "зберігати спокій, продовжувати робити свою справу та підтримувати Україну".

Тим часом очільник шведської військової розвідки та служби безпеки Томас Нільссон окремо заявив, що не бачить ознак готовності Москви до справжніх переговорів щодо України. Але, за словами Нільссона, незалежно від подальшого розвитку подій російська кампанія саботажу в Європі, ймовірно, посилиться.

Я не бачив жодних ознак того, що в Москві серйозно розглядають можливість справжніх переговорів. Моя оцінка полягає в тому, що вони все ще думають, що можуть досягти своїх стратегічних цілей, тому просто грають у театр переговорів сказав Нільсен і назвав "переломним моментом" інцидент з озброєним безпілотником в аеропорту Лейпцига

Попередження європейських розвідників пролунали після заяви прем'єра Польщі Дональда Туска про можливу російську атаку дронами або ракетами на територію НАТО в найближчі місяці. Водночас Кремль заперечує такі наміри, але європейські розвідники очікують посилення таких операцій найближчими місяцями, зокрема проти інфраструктури, пов'язаної з підтримкою України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Макрон доручив розробити план захисту критичних об'єктів. Французький президент заявив, що з літа Росія різко посилила атаки та провокації проти європейських країн

Згодом стало відомо, що в Європі очікують смертельну диверсію від РФ. У Євросоюзі та НАТО бачать зростання кількості російських диверсій та побоюються, що можуть з'явитись перші смертельні випадки, які суттєво ускладнять ситуацію.