Франція готується до атак Росії: Макрон доручив розробити план захисту критичних об'єктів

Важливу критичну інфраструктуру та об'єкти оборонної промисловості Франції підготують до можливих атак Росії. Таке доручення дав президент країни Еммануель Макрон.

Протягом останніх тижнів Європа, зокрема й Франція відчула загрозу російських гібридних атак. Про це, як інформує France24, заявив Еммануель Макрон.

Як повідомляє Le Figaro, французький президент заявив, що з літа Росія різко посилила атаки та провокації проти європейських країн, зокрема пригадавши удар БПЛА безпілотника по потягу, який сполучає Київ і Варшаву, спробу атаки в Лейпцигу, запуск ракет біля данського військового корабля та кілька порушень повітряного простору європейських держав.

Політик розповів, що доручив уряду республіки підготувати план захисту критичної інфраструктури, технологічних підприємств та найбільш чутливих об'єктів оборонної промисловості як від кібератак, так і від фізичних атак з використанням дронів.

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Як зазначає видання Le Monde, таким чином Макрон підтвердив, що Франція продовжує удосконалювати свій захист від іноземного втручання.

Макрон пообіцяв, що Франція відповість на намагання Москви залякати європейців та зірвати підтримку України.

"Ми не залякані, бо знаємо, що сьогодні в Україні на карту поставлено нашу безпеку", — заявив французький президент.

Нагадаємо, для стримування Росії Франція може розмістити стратегічні ВПС у Фінляндії.

Раніше Фокус писав, що президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "Коаліції охочих" оголошував, що Париж додатково передасть Києву ракети Aster та винищувачі Mirage.