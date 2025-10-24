Військова допомога Україні: Франція дає винищувачі Mirage, а Британія — 5 тисяч багатоцільових ракет

Франція поставить Києву додаткові ракети Aster і нові винищувачі Mirage, заявив Емманюель Макрон на зустрічі "Коаліції охочих". Очікується, що союзники України обговорять, серед іншого, постачання зброї великої дальності.

"Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети "Астер", нові програми навчання і нові літаки "Міраж". Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та чинення тиску на Росію", — заявив президент Емманюель Макрон, не вдаючись у подробиці, на зустрічі коаліції країн-учасниць, що об'єднує 26 переважно європейських країн, у Лондоні, повідомляє Le Monde.

Ракети Aster 15 і 30, вироблені спільно Парижем і Римом, працюють із системою ППО SAMP/T Mamba, франко-італійською системою, аналогічною американській Patriot. Обидві країни поставили невизначену кількість цих ракет Україні для її ППО.

Наразі Франція поставила Україні три з шести обіцяних Mirage 2000, почасти у зв'язку з необхідністю навчання українських пілотів. Один із літаків був збитий у липні.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Перед зустріччю "Коаліції охочих" Кір Стармер закликав до посилення спроможностей Києва в галузі дальньої дії.

"Я вважаю, що ми можемо зробити більше в плані можливостей, особливо можливостей дальнього радіусу дії. І, звичайно ж, є важлива робота коаліції "охочих" щодо гарантій безпеки", — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед денним засіданням коаліції.

Глава уряду лейбористів, який очолює цю коаліцію разом з Емманюелем Макроном, хоче "забезпечити Україні максимально міцну позицію напередодні зими" проти сил Москви, повідомляє його канцелярія. Останніми тижнями Україна стала об'єктом дедалі частіших російських атак на її енергетичну інфраструктуру, погрожуючи позбавити населення електрики і тепла.

Україна виробляє ракети великої дальності ("Фламінго", "Нептун") і отримує від європейців французькі Scalp і британські Storm Shadow, але в невеликих кількостях. Україна запросила німецькі ракети Taurus, але безуспішно. Американці ж поки відмовилися поставити ракети Tomahawk.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що удари вглиб Росії американськими ракетами Tomahawk або іншою далекобійною зброєю зустрінуть "приголомшливу відповідь".

Також російський президент заявляв, що санкції США і ЄС не працюють, але відправив свого представника Кирила Дмитрієва на переговори до Вашингтона.