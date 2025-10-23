Путін злякався ударів "Томагавками" по РФ і пригрозив відповіддю (відео)

Удари вглиб Росії американськими ракетами Tomahawk або іншою далекобійною зброєю зустрінуть приголомшливу відповідь. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів.

Путін заговорив про ескалацію після виступу президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, 23 жовтня, його цитує росЗМІ ТАСС.

Путін знову заговорив про ескалацію

Зеленський заявив, що застосування далекобійної зброї змусить Володимира Путіна відчути наслідки війни. "Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це суттєво впливає на Росію", — звернувся політик до європейських лідерів.

"Далекобійна зброя є не тільки у США — вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І тільки подивіться, як занервував Путін, коли торкнулися цієї теми. Він розуміє, що далекобійна зброя може дійсно змінити хід війни", — продовжив Володимир Зеленський.

Путін моментально виступив із заявою і назвав слова президента України Володимира про далекобійну зброю "спробою ескалації".

"Це спроба ескалації. Але, якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають", — сказав росіянин, але водночас не уточнив, кому він відповідатиме і хто ці "вони", які мають подумати.

Нагадаємо, відповідаючи на запитання журналістів, Путін також прокоментував 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Особливо його стурбували унітази.

А тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила Україні використовувати деякі види ракет великої дальності, поставлених західними союзниками, для ударів по військових об'єктах у РФ, розташованих далеко від лінії фронту.