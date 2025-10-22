США зняли ключове обмеження на використання Україною далекобійних ракет, — WSJ

Адміністрація американського президента Дональда Трампа дозволила Україні використовувати деякі види ракет великої дальності, поставлених західними союзниками, для ударів по військових об'єктах у РФ, розташованих далеко від лінії фронту.

Це дасть змогу Києву завдавати ударів углиб російської території та чинити більший тиск на Кремль, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

Такий хід США був непублічним і не розголошувався. Як пишуть журналісти видання, зміна політики послідувала за зміною повноважень щодо затвердження таких ударів. Відповідальність перейшла від міністра оборони Піта Хегсета до генерала Алексуса Грінкевича, головного генерала США в Європі, який також є командувачем НАТО.

За інформацією Ateo Breaking, рішення зняти обмеження на удари вглиб РФ було ухвалено ще до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на 17 жовтня, проте журналістам стало відомо про це зараз.

Україна вже скористалася цією новою можливістю, застосувавши 21 жовтня поставлену Великою Британією крилату ракету Storm Shadow для удару по російському заводу в Брянську, який виробляв вибухові речовини і ракетне паливо.

Ракета подолала російську протиповітряну оборону й успішно вразила ціль.

22 жовтня Генштаб також повідомив про ураження Саранського механічного заводу в республіці Мордовія, який виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори боєприпасів і вузли ініціювання, а також Махачкалинський НПЗ у Дагестані.

Чим було завдано ударів цього разу, не уточнюється.

Крім того, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що сьогодні ввечері або завтра вранці оголосять про суттєве посилення санкцій проти Росії. Трамп це підтвердив.

На тлі того, що США дозволили Києву бити далекобійними ракетами по РФ, залишається під питанням, чи отримає Україна американські Tomahawk. Вони були єдиною зброєю, яку Дональд Трамп не погодився продати НАТО для подальшої передачі Україні. За даними інсайдерів, ці ракети були в списку озброєння, що Київ попросив кілька місяців тому.

Пізніше з'явилася інформація, що Штати готові поставити цю зброю, однак після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Трамп передумав давати Україні жадані ракети.

