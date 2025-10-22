США сняли ключевое ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет, – WSJ

Администрация американского президента Дональда Трампа разрешила Украине использовать некоторые виды ракет большой дальности, поставленных западными союзниками, для ударов по военным объектам в РФ, расположенным вдалеке от линии фронта.

Это позволит Киеву наносить удары вглубь российской территории и оказать большее давление на Кремль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

Такой ход США был непубличным и не разглашался. Как пишут журналисты издания, изменение политики последовало за сменой полномочий по утверждению таких ударов. Ответственность перешла от министра обороны Пита Хегсета к генералу Алексусу Гринкевичу, главному генералу США в Европе, который также является командующим НАТО.

По информации Ateo Breaking, решение снять ограничения на удары вглубь РФ было принято еще до встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на 17 октября, однако журналистам стало известно об этом сейчас.

Украина уже воспользовалась этой новой возможностью, применив 21 октября поставленную Великобританией крылатую ракету Storm Shadow для удара по российскому заводу в Брянске, производившему взрывчатые вещества и ракетное топливо.

Ракета преодолела российскую противовоздушную оборону и успешно поразила цель.

22 октября Генштаб также сообщил об поражении Саранского механического завода в республике Мордовия, который производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования, а также Махачкалинский НПЗ в Дагестане.

Чем были нанесены удары в этот раз, не уточняется.

Кроме того, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что сегодня вечером или завтра утром объявят о существенном усилении санкций против России. Трамп это подтвердил.

На фоне того, что США разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами об РФ, остается под вопросом, получит ли Украина американские Tomahawk. Они были единственным оружием, которое Дональд Трамп не согласился продать НАТО для дальнейшей передачи Украине. По данным инсайдеров, эти ракеты были в списке вооружения, которое Киев запросил несколько месяцев назад.

Позже появилась информация, что Штаты готовы поставить это оружие, однако после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп передумал давать Украине вожделенные ракеты.

