"Единственная в списке": Трамп отказался продавать НАТО "Томагавки" для Украины, — Axios

Ракеты Tomahawk были единственным оружием, которое президент США Дональд Трамп не согласился продать НАТО для дальнейшей передачи Украине. По данным инсайдеров, эти ракеты были в списке вооружения, которое Киев запросил несколько месяцев назад.

Украина поднимала вопрос о ракетах Tomahawk для своих Вооруженных сил несколько раз в течение прошлого года. Однако Трамп не одобрил их продажу Североатлантическому альянсу (НАТО) для Украины, пишет Axios со ссылкой на знакомый с этими процессами источник.

Журналисты напомнили, что во время интервью "Шоу Axios" 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил у Трампа дополнительную систему вооружения, которая могла бы заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров. При этом украинский президент предполагал, что ракеты, возможно, даже не пришлось бы применять — было бы достаточно факта передачи. Он не озвучил название этого оружия, но источники сказали журналистам, что речь шла о ракетах Tomahawk.

На вопрос о том, как Трамп мог бы помочь Украине выиграть войну, Зеленский ответил журналистам, что американский лидер "знает".

"Я сказал ему вчера, что нам нужно, одно", — сообщил президент Украины.

Также Зеленский сказал в интервью, что на просьбу о новой системе вооружения Трамп ответил ему: "Мы будем над этим работать".

Журналисты предполагают, что американскую сторону может беспокоить вероятная эскалация, к которой может привести передача от США Украине ракеты, способной ударить по Москве. К тому же американские запасы "Томагавков" ограничены, а на их пополнение требуется много месяцев.

Киев просил ракеты Tomahawk: что известно

Издание The Telegraph 26 сентября сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с американским лидером Дональдом Трампом 23 сентября просил ракеты Tomahawk, которые имеют дальность полета более 1 600 км. По итогам встречи он заявил о согласии Трампа на размещение крылатых ракет высокой дальности на территории Украины.

Фокус выяснял, смогут ли ВСУ применить ракеты Tomahawk и как далеко они способны долететь. Такое оружие может достать и до Москвы, и до производства "Шахедов" в Алабуге, однако проблема заключается в запуске. Такие ракеты рассчитаны на пуски с надводных и подводных платформ, которые недоступны для Украины, а наземные платформы Typhon ожидаются в Германии только в 2026 году.